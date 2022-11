Gladbachs Eigengewächs : Was Beyers Erfolg mit Burnley für Borussia bedeuten kann

Burnley Gladbach hat den Verteidiger Jordan Beyer an den FC Burnley verliehen. Mit dem ist er Tabellenführer der zweiten englischen Liga. Steigt Burnley auf in die Premier League, könnte sich das auf Beyers Zukunft auswirken.

Wie es sich anfühlt, in der Championship, der zweiten englischen Liga, erfolgreich zu sein, weiß Borussias Trainer Daniel Farke genau. Zweimal hat er diese Liga mit Norwich City gewonnen und den Klub damit in die Premier League geführt. Damit hat er sich Kultstatus erworben im Osten Englands. Weiter im Norden, rund 35 Kilometer nördlich von Manchester, schickt sich nun Jordan Beyer an, am Ende der Saison auch das süße Gefühl des Aufstiegs zu erleben. Er ist mit dem FC Burnley, an den Borussia den Verteidiger verliehen hat, seit einigen Wochen Tabellenführer.

Es gab unter anderem ein 1:0 gegen Farkes Ex-Verein, der wie Burnley in der vergangenen Saison aus der Premier League abgestiegen ist. Mit dem neuen Trainer Vincent Kompany, der vor Farkes Verpflichtung auch ein Thema in Gladbach war, will Burnley gleich wieder hoch. Der Erste und Zweite der Championship steigen direkt auf, die nächsten vier Klubs spielen in Play-offs um die zweite Aufstiegschance. Es sind noch 28 Spiele zu absolvieren, doch Burnley hat erst einmal verloren und zuletzt vier von fünf Spielen gewonnen. Es läuft also für Beyer und sein Team, das am Mittwoch gegen Rotherham Platz eins weiter verteidigen will.

Sollte Burnley den Aufstieg schaffen, könnte das Auswirkungen auf Gladbachs Pläne haben. Burnley soll eine Kaufoption für den Fall des Wiederaufstiegs in die Premier League besitzen, das hatte „The Athletic“ Anfang September berichtet. Bestätigt ist das indes nicht seitens Borussia. Doch wenn Kompany, einst selbst ein Weltklasseverteidiger, das Gladbacher Eigengewächs als besonders wichtig einstuft und voll verpflichten will, dürfte das für Beyer eine starke Option sein.

Die Premier League ist ein großes Ding und Beyer ein Spieler, der auf die Insel passt mit seiner Spielweise, zumal zu einem Ansatz wie dem von Kompany, der wie Farke als Ballbesitztrainer gilt. Beyer ist schnell, ballfertig und wird derzeit sicherlich noch mal neu „geschult“, was die körperlichen Aspekte angeht. Dass die Championship diesbezüglich etwas bewirken kann, hat zuletzt Hannes Wolf erlebt, der bei Swansea City ein halbes Jahr den Härtegrad des englischen Fußballs erlebte und klar sagte, davon profitiert zu haben.

Für Beyer ist es die zweite Leihe, zuvor war er 2020 schon beim Hamburger SV. Vergangene Saison unter Adi Hütter und in dessen Dreierkette spielte Beyer eine gute Rolle, er schien auf dem richtigen Weg zu sein, sich bei Borussia endlich durchzusetzen. Doch dann verletzte er sich im Trainingslager und fiel entscheidend zurück, zumal als sich Zugang Ko Itakura weniger als Sechser denn vielmehr als Innenverteidiger entpuppte. Beyer sah seine Perspektive im Heimatklub nicht und wechselte auf die Insel. Dass Daniel Farke ihn derzeit lieber dabei hätte angesichts der personellen Situation, ist nicht auszuschließen.

Borussia wird, wenn Beyer zurückkehrt, womöglich anders mit ihm planen als in dieser Saison. In England wird Beyer weiter reifen. Damit wird zudem sein Marktwert wachsen. Auch das könnte für Borussia bedeutsam sein. Farke hatte zuletzt mehrfach darauf hingewiesen, dass Borussias Mittel begrenzt seien, auch deuten sich ablösefreie Abgänge von Marcus Thuram und Ramy Bensebaini an.

