Lazaro hat den Schock verdaut : Borussias neuer Österreicher will schneller zurückkehren

Borussias neuer Österreicher will schneller zurückkehren

Valentino Lazaro ist von Inter Mailand an Borussia Mönchengladbach ausgeliehen. Foto: Dirk Päffgen

Mönchengladbach Der Ausfall von Valentino Lazaro hatte bei Borussia, so ärgerlich er auch war, keine Panik verursacht. Nun hat der Österreicher erklärt, schneller als erwartet zurückkehren zu können.

Wenn Borussia am Samstag im DFB-Pokal in die neue Saison startet, wird Valentino Lazaro zuschauen müssen. Der Zugang von Inter Mailand (ausgeliehen mit Kaufoption) soll mit seiner Vielseitigkeit auf der rechten Seite die Optionen von Marco Rose vergrößern. Doch der Trainer hatte es bereits abgehakt, in den nächsten Wochen auf den Österreicher setzen zu können. „Es ist schon eine ordentliche Muskelverletzung“, sagte der Trainer.