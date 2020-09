„Rheinischer Fußball-Gipfel“ mit Borussia und Fortuna : „Werden Raubbau an Spielern betreiben“

Borussia Mönchengladbachs Sportdirektor Max Eberl (l.) und Fortuna Düsseldorfs Sportvorstand Uwe Klein diskutierten beim Rheinischen Fußball-Gipfel unserer Redaktion. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Exklusiv Düsseldorf Borussia empfängt Oberneuland, Fortuna muss nach Ingolstadt: Für beide Klubs beginnt am Wochenende eine Saison, die in vielerlei Hinsicht anders werden wird. Beim „Rheinischen Fußball-Gipfel“ sprachen Max Eberl und Uwe Klein über die Herausforderungen.

Nach Fortunas Abstieg sind die niederrheinischen Nachbarn wieder in unterschiedlichen Ligen unterwegs. Während Borussias erste Mannschaft sogar Champions League spielt, begegnen sich beiden Klubs im Nachwuchsbereich immer öfter auf Augenhöhe. Uwe Klein und Max Eberl haben sportlich das Sagen in Düsseldorf und Gladbach. Beide sind einst klein eingestiegen in ihren Vereinen. Der eine als Co-Trainer, der andere als Nachwuchsdirektor. Heute sind sie Sportvorstand und Sportdirektor. Kurz vor dem Saisonstart waren sie zu Gast beim „Rheinischen Fußball-Gipfel“ der RP, der dieses Jahr wegen der Corona-Einschränkungen ausnahmsweise nur mit zwei Vereinsvertretern stattfinden konnte.

Max Eberl, wie groß ist heute die Wahrscheinlichkeit, dass einem Talent bei Borussia der Durchbruch gelingt?

Eberl Wir haben damals mit Marko Marin, Tobias Levels, Johannes van den Bergh oder Moses Lamidi angefangen. Dann kamen Marco Reus, Havard Nordtveit oder Roman Neustädter. Wir haben uns exponentiell entwickelt von Platz 16 zur Teilnahme an der Champions-League-Quali. So schnell kann keine Jugendakademie ihr Level adaptieren. Jetzt haben wir wieder drei, vier dabei einigen Jahren Arbeit. Wir werden immer von unserer Jugend profitieren müssen, aber wir sind in den vergangenen Jahren so stark gewachsen, dass das Niveau unserer Jugendspieler sich erst einmal anpassen musste.

In Düsseldorf sieht es so aus, als könnten zwei, drei Spieler den Sprung aus dem Nachwuchsleistungszentrum schaffen. Das sah lange Zeit anders aus. Wie optimistisch sind sie, dass sie die Kurve gekriegt haben?

Klein Bei uns ist es ähnlich wie in Gladbach, sicherlich auf einem anderen Niveau. Aber wir sind sehr stolz auf unser neues Gebäude. Das gibt uns andere Möglichkeiten, Spieler zu überzeugen, zur Fortuna zu kommen und auch zu bleiben. Mit Uwe Rösler arbeitet ein Trainer bei uns, der einen großen Fokus darauf legt und den Jungs auch eine Chance gibt.

Viele Fortuna-Talente sind in der Vergangenheit abgeworben worden oder haben erst gar nicht in Erwägung gezogen, es in Düsseldorf zu versuchen. Inwiefern hat da ein Umdenken stattgefunden?

Klein Man darf nicht vergessen, dass wir einen bewegten Weg hinter uns haben. Oft ging es für uns ums Überleben, wir mussten schnell wieder in den Profibereich. Jetzt können wir Talenten die nötige Zeit geben. Mit unserem neuen Nachwuchsleistungszentrum haben wir gute Argumente. Früher haben sich viele Spieler für Gladbach, Leverkusen oder Dortmund entschieden, weil sie da zum Beispiel eher Jugend-Nationalspieler werden konnten. Wir können inzwischen mithalten.

Uwe Klein (rechts) ist seit diesem Jahr Fortunas Sportvorstand. Hier ist er im Gespräch mit RP-Redakteur Gianni Costa. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Wie funktioniert das Scouting, wenn in der Corona-Pandemie die Reisemöglichkeiten oder die Zugänge zu Spielen eingeschränkt sind?

Klein Der Prozess zieht sich meist über Jahre, wir kennen viele Spieler auf unserer Liste schon lange. Sie live zu sehen, ist momentan schwierig. Deshalb machen wir unheimlich viel über Video, auch mögliche Gespräche mit Kandidaten. Das macht es nicht einfacher, aber wir haben uns durch Live-Spiele einen so guten Überblick verschafft, dass wir den Rest jetzt so abdecken können.

Wie viele Spieler stehen auf so einer Liste?

Klein In unserer Datenbank haben wir sicher mehrere tausend Spieler, die wir bewertet haben. Wir sind jetzt Zweitligist und können nicht über Spieler sprechen, die absolutes Bundesliga-Niveau haben. Auch die stehen aber auf unserer Liste.

Eberl Unsere Scouts haben Schwerpunkte, wir haben Länder und Regionen für uns definiert, Deutschland ist natürlich der Kern. Südamerika zum Beispiel ist für uns nicht so interessant, weil die Konkurrenz zu groß ist und die andere Kultur die schnelle Adaption bei uns erschwert. Wir schauen auf Spieler aus Ländern, die schnell bei uns ankommen könnten. Eine Zahl zu nennen, ist unfassbar schwer. Ich würde sagen, in Europa kennen wir jeden Spieler. Den einen haben wir vielleicht nur einmal gesehen, den anderen 20- oder 40-mal. Es gibt ganz wenige Überraschungen.

Die RP-Redakteure Gianni Costa (vorne) und Karsten Kellermann (hinten) hatten die beiden sportlichen Macher von Fortuna und Borussia als Gäste beim „Rheinischen Fußball-Gipfel“. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Mit der Bewältigung der Corona-Krise haben Sie beide eine neue Herausforderung zu meistern, in diesem Fall keine sportliche. Wie viel Ihrer Arbeitszeit müssen Sie diesem Thema widmen?

Klein Wir haben Gott sei Dank mit Sven Mühlenbeck (Direktor für Organisation und Spielbetrieb, Anm. d. Red.) jemanden im Verein, der sich extrem gut auskennt und in engem Austausch mit den Gesundheitsämtern steht. Er hat auch unser Hygienekonzept entwickelt, um wieder Zuschauer ins Stadion lassen zu können. Was Corona betrifft, habe ich vor allem mit der Vertragsgestaltung zu tun und mit geringeren Einnahmen. Den Rest diskutieren wir im Vorstand, aber ich bin heilfroh, dass wir Leute haben, die sich speziell damit auseinandersetzen.

Eberl Wir sind noch lange nicht über den Berg, deshalb ist Corona ein großer Bestandteil meiner Arbeit. Unser Hygienebeauftragter Dr. Ralf Doyscher, Teammanager Christofer Heimeroth und Geschäftsführer Stephan Schippers machen einen herausragenden Job. Wir sind wirklich im täglichen Austausch. Zum Glück haben wir ein Gesundheitsamt, das das mit uns zusammen macht und uns auf viele Dinge aufmerksam macht. Wir haben schon einige Dinge, die auf uns zukommen: Was passiert zum Beispiel, wenn wir in Paris in einem Risikogebiet spielen? Alltag ist es definitiv noch nicht, Corona belastet unsere Arbeit sehr.

Sie alle werden regelmäßig getestet, waren aber schon mit positiven Tests konfrontiert. Wie haben Sie sich gefühlt, als Sie damals von den Ergebnissen gehört haben?

Eberl Dir wird bewusst: Es ist da, wir müssen damit umgehen und leben. Im ersten Moment bekommst du schon Gänsehaut. Anfangs habe ich mich gefühlt wie vor einer Abiturprüfung, wenn wir abgestrichen wurden und auf die Testergebnisse warten mussten. Mittlerweile ist es ein Stück weit Gewohnheit geworden. Wir können uns auf die Jungs verlassen. Seitdem hatten wir keinen positiven Fall mehr.

Klein Bei uns war es extrem, weil zum ersten Mal zwei Spieler positiv getestet wurden, die sogar noch ein Spiel absolviert haben. Die Ergebnisse kamen später, trotzdem hatten wir die Erlaubnis, weil wir als Fortuna ständig in diesem Monitoring drin sind und der TSV Meerbusch zwei negative Testrunden hatte. Ich stand am Spielfeldrand, als in der 75. Minute der erste Anruf von unserem Arzt kam. Er sagte mir, dass wir zwei Fälle haben könnten. Kurz vor Schluss folgte die Bestätigung, dass die beiden Spieler positiv sind. Wir haben sofort alle Spieler isoliert, den Gegner und den Schiedsrichter informiert. Du weißt im ersten Moment gar nicht, wo du anfangen sollst. Zum Glück waren wir auf solch ein Szenario schon vorbereitet, was die ganze Kommunikation angeht.

Die Rückkehr der Fans in die Stadien wird heiß diskutiert. Zuletzt ging es zwischen Ihnen, Max Eberl, und Union Berlins Präsident Dirk Zingler ein wenig hin und her.

Eberl Solidarität ist nicht nur im Fußball elementar. Wir wollen, dass auch Sportarten wie Eishockey oder Handball vor Zuschauern spielen können, es geht um Kulturveranstaltungen. Wir ziehen schon alle an einem Strang. Der eine vielleicht etwas emotionaler, der andere diplomatischer. Jeder hat sein Konzept und macht in einem Bereich, der völlig neu ist, einen super Job. Leipzig und Berlin dürfen nicht mehr Zuschauer reinlassen, weil sie bessere Konzepte haben, sondern weil es die Landesverordnungen hergeben. Wir könnten alle auf den Knopf drücken und loslegen. Es wird oft suggeriert, die Fans könnten die Regeln nicht einhalten. Das ist Quatsch, sie sind ja nicht doof.

Klein Der Shutdown ist mittlerweile eine ganze Weile her. Trotz aller Schutzmaßnahmen findet in der Stadt wieder eine gewisse Normalität statt. Wir haben in Düsseldorf knapp 90 Infizierte bei 650.000 Einwohnern. Max hat es richtig gesagt: Die Leute sind nicht doof und würden sich im Stadion nicht um den Hals fallen. Jeder kann die Gefahr für sich mittlerweile gut einschätzen.

In den vergangenen Monaten ist oft mit dem Finger auf den Fußball gezeigt und mehr Demut gefordert werden. Zuletzt stand die Nationalmannschaft in der Kritik, weil sie statt einer dreistündigen Busfahrt den Flieger genommen hat.

Eberl Wir haben direkt für uns diskutiert, bei welchen Strecken wir es für legitim halten, dass wir fliegen, um die Belastung möglichst gering zu halten. Die kürzeste Strecke wäre Mannheim, wenn wir in Hoffenheim spielen. Aber auch nicht immer, sondern wenn es die Umstände ergeben, wir zum Beispiel zwei, drei Tage später wieder für ein Europacupspiel ins Ausland fliegen müssen. Es steckt kein Luxusgedanke dahinter, sondern eine Logik. Die Jungs sollen bestmöglich regenerieren. Denn am Ende werden wir danach bewertet, wie viele Spiele wir gewinnen. Das Geld klauen wir keinem, sondern wir haben es eingenommen. Die Entscheidung, wie viele Reisekosten ich mir erlaube, fälle ich als Verein jede Woche aufs Neue. Damit gehen wir verantwortungsbewusst um.

Können Sie die Debatte dennoch verstehen?

Eberl Momentan wird alles auf die Goldwaage gelegt, was irgendwie als Arroganz ausgelegt werden könnte. Wir müssen aber auch daran denken, dass wir über Menschen sprechen. Wir werden in den nächsten zehn Monaten Raubbau mit den Spielern betreiben und sie an den Rand ihrer Leistungsfähigkeit bringen. Da ist es an uns als Verein, sie zu schützen, wenn sie alle drei Tage ein Spiel haben.

Klein Bei uns ist es ähnlich, aber bei Borussia durch die Champions League sicher extremer. Wir haben uns angesehen, bei welchen Auswärtsspielen es sich anbietet, zu fliegen. Die Reise nach Ingolstadt am Wochenende werden wir mit dem Flugzeug antreten. Ansonsten ist unser Bus sehr komfortabel, darin kann man auch mal drei, vier Stunden sitzen.

Was nehmen Sie sich sportlich vor für die neue Saison?

Klein Die Transferperiode geht noch über drei Wochen. Wenn die abgeschlossen ist, sieht man, was wir und die anderen gemacht haben. Dann können wir uns langsam damit auseinandersetzen, wo wir landen werden. Natürlich sind wir ein ambitionierter Verein und wollen oben mit dabei sein. Am Ende des Tages werden wir uns nicht dagegen wehren aufzusteigen, wenn die anderen uns lassen. Aber wir haben es vor drei Jahren schon so gehalten, dass wir unter die ersten sechs, sieben Mannschaften kommen wollen. Oftmals entscheiden dann nur wenige Punkte zwischen Platz zwei und Platz sieben.

Wieder mitspielen um die Champions League, überwintern in beiden Pokal-Wettbewerben – wäre das, kurz zusammengefasst, der Ansatz für die neue Saison?

Eberl Noch kürzer würde ich sagen: Wir wollen jedes Spiel gewinnen.

Dann wäre Borussia Meister, Pokalsieger und Champions-League-Sieger.

Eberl Deswegen sage ich ja, dass wir wollen. (lacht) Wir haben in jedem Spiel die Chance, auf Augenhöhe zu agieren. Das haben wir gegen Bayern, Dortmund, Leipzig und Leverkusen gesehen. Wenn wir unser Top-Niveau erreichen, können wir immer als Sieger vom Platz gehen. Wir haben die fünf Vereine, die letztes Jahr um die Champions League gespielt haben, aber Frankfurt, Hoffenheim und Wolfsburg sind auch ambitioniert, dazu Hertha noch als kleine Unbekannte. Und wir sind mittendrin.

Wenn wir der Saison die Überschrift „Hoffnung“ geben, worauf hoffen Sie?

Eberl Zuschauer im Stadion, tolle Champions-League-Reisen und am Ende wieder ein großer Erfolg.