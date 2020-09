Borussia Mönchengladbach : Kramer wurde im Mai positiv auf Corona getestet

Exklusiv Düsseldorf Beim Rheinischen Fußball-Gipfel sprachen Max Eberl und Uwe Klein über die positiven Corona-Fälle bei Borussia und Fortuna. Eberl gab dabei sogar bekannt, welcher Spieler Anfang Mai positiv getestet worden war.

Anfang Mai gab es zwei Personen, die bei Borussia in der allerersten Corona-Testreihe positiv auf das Virus getestet wurden. Ein Physiotherapeut und ein Spieler, so war bisher bekannt, haben damals den positiven Befund erhalten. Um welchen Spieler es sich handelte, war bis dato nicht bekannt. Doch Sportdirektor Max Eberl verriet nun, welcher Gladbacher Akteur damals betroffen war.

„Als das Ergebnis kam, hatten wir alle diese Ungewissheit, was das bedeutet und wie gefährlich das ist. Wir haben uns zuvor aber an alle Vorgaben gehalten und wir konnten alles belegen, dass die Jungs nur auf dem Platz engen Kontakt hatten. Und so wurden nur der Physio und Christoph Kramer in eine kurz Quarantäne gesteckt, weil wir direkt testen konnten. Sie hatten einige Tage zuvor ein leichtes Halskratzen, das war damals schon ein Symptom, das man ernstnehmen musste“, sagte Eberl beim „Rheinischen Fußball-Gipfel“ der Rheinischen Post.