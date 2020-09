Laschets Ankündigung : Borussias Liga-Start mit Tausenden Fans?

Mönchengladbach Der NRW-Ministerpräsident hat im WDR angekündigt, dass bald wieder einige Tausend Fans in die Stadien dürfen. Borussia Mönchengladbach ist vorbereitet auf jede Situation.

Tony Jantschke hat es akzeptiert, dass der Fußball zuletzt ohne Zuschauer auskommen musste. Dennoch hofft Borussias Verteidiger, dass bald wieder eine gewisse Normalität in den Stadien der Fußball-Bundesliga einkehrt. „Man lernt mit der Situation umzugehen. Wir können es ja nicht ändern. Wir hoffen aber auch alle, dass so schnell wie möglich alle Fans wieder dabei sein können. Schon mit den 300 Menschen ist es ein ganz anderes Flair, das haben wir im Testspiel gegen Greuther Fürth gemerkt“, sagte Jantschke im Interview mit unserer Redaktion (Samstagausgabe).

Seine Hoffnung könnte sich zeitnah erfüllen. „Im Fußballstadion können es auch ein paar Tausend Zuschauer sein. Das werden wir über das Wochenende in die Coronaschutzverordnung für jede Sportart umsetzen", sagte NRW-Ministerpräsident Armin Laschet am Freitag im Anschluss an einen Sportgipfel in NRW mit Vertretern verschiedener Sportvereine. Keine Sportstätte werde voll sein, über den Prozentsatz an zugelassenen Zuschauern werde das örtliche Gesundheitsamt unter Vorlage von Hygienekonzepten entscheiden, sagte Laschet mit Blick auf die neue NRW-Corona-Verordnung, die am Dienstag veröffentlicht wird.