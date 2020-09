Rose wegen Roter Karte gesperrt : Borussia gegen Oberneuland mit drei Cheftrainern

Mönchengladbach Am Samstag muss Borussia beim ersten Pflichtspiel der neuen Saison auf Marco Rose verzichten. Der Chefcoach ist aufgrund seiner Roten Karte aus der vergangenen Saison gesperrt. Ein Trio wird ihn ersetzen.

Am Samstag startet für Borussia die Saison mit dem Pokalspiel gegen den FC Oberneuland (18.30 Uhr). Dabei geht es auch um Wiedergutmachung, denn das frühe Ausscheiden aus dem Wettbewerb in der vergangenen Spielzeit ist eine schmerzliche Erinnerung an die erste Saison von Marco Rose als Trainer der Borussen. Und dieses damalige Spiel, das 1:2 bei Borussia Dortmund, hat auch noch direkte Auswirkungen auf die Gegenwart. Denn Rose wird am Samstag nicht hautnah dabei sein dürfen. Er sah in Dortmund Ende Oktober 2019 die Rote Karte und ist daher gegen Oberneuland gesperrt. Einen direkten Ersatzmann soll es offenbar jedoch nicht geben.