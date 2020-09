Testen Sie Ihr Wissen : Zehn Fragen zu Borussias DFB-Pokal-Geschichte

In der vergangenen Saison siegten die Borussen in der ersten DFB-Pokalrunde beim SV Sandhausen. Foto: Dirk Päffgen/Dirk Päffgen (dirk)

Interaktiv Mönchengladbach Am Samstag startet Borussia mit dem Erstrundenspiel im DFB-Pokal gegen den FC Oberneuland in die neue Saison. Aus diesem Anlass haben wir zehn Fragen zur Pokal-Vergangenheit des VfL zusammengestellt.

Gladbachs Sportdirektor Max Eberl dürfte in diesem Jahr auf ein besseres Abschneiden im Pokal als zuletzt hoffen. Fünf Siege bräuchte seine Mannschaft, um die Möglichkeit zu haben, im Finale um etwas „Blechernes“ zu spielen. Sechs Siege also, um den Titel zu holen. Am Samstag (15.30 Uhr) kann mit einem Erfolg gegen den Viertligisten FC Oberneuland der Grundstein für eine möglichst erfolgreiche Pokalsaison gelegt werden.

In den vergangenen beiden Jahren waren die Borussen davon allerdings weit entfernt. In der Saison 2018/19 scheiterte Borussia Mönchengladbach in der zweiten Runde des DFB-Pokals an Bayer 04 Leverkusen. Im eigenen Stadion gab es damals eine 0:5-Klatsche.

Auch in der vergangenen Saison kam das Aus erneut in der zweiten Runde. Und wahrscheinlich werden Sie sich noch daran erinnern, welcher Gegner im Oktober 2019 Gladbachs Pokal-Endstation gewesen ist. Aber wissen Sie noch, wer in diesem Spiel und in der ersten Runde beim SV Sandhausen Borussias einzige beiden Pokaltreffer erzielt hat?

Tony Jantschke, Patrick Herrmann, Oscar Wendt – sie alle spielten schon längst bei Borussia, als der VfL im Jahr 2013 zuletzt in der ersten Runde rausgeflogen ist. Auch das dramatische Halbfinale gegen Eintracht Frankfurt im April 2017, das mit 7:8 nach Elfmeterschießen verloren ging, erlebten sie mit. Was tippen Sie, welcher dieser drei Spieler bislang wohl die meisten Partien im DFB-Pokal für Borussia bestritten hat? Und wie oft stand Borussia überhaupt schon im Finale?

Finden Sie es heraus und beantworten Sie insgesamt zehn Fragen zu Borussias DFB-Pokal-Historie. Nach jeder Antwort sehen Sie, wie Sie im Vergleich zu den restlichen Quiz-Teilnehmern abgeschlossen haben. Unsere Redaktion wünscht viel Spaß dabei.