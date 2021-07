DFL gibt Termine bekannt : Borussia muss an sechs Spieltagen zu fünf verschiedenen Zeiten ran

Mönchengladbach/Frankfurt Borussia Mönchengladbach kann bis Ende September planen. Die Deutsche Fußball-Liga (DFL) hat die Ansetzungen für die ersten sechs Spieltage bekanntgegeben. Gladbach absolviert zwei Topspiele am Samstag um 18.30 Uhr.

Am zweiten Spieltag geht es für die Gladbacher mit einem Topspiel am Samstag um 18.30 Uhr weiter: Am 21. August sind sie bei Bayer 04 Leverkusen zu Gast. Der dritte Spieltag hält die dritte verschiedene Anstoßzeit bereit: Am Sonntag, 29. August muss Borussia bei Union Berlin ran. Die Köpenicker absolvieren am Donnerstag zuvor ihr Play-off-Rückspiel in der Europa Conference League. Indirekt erinnert die Anstoßzeit die Borussen also daran, dass sie die Qualifikation am Ende der vergangenen Saison verpasst haben.