Borussias U23 wieder im Umbruch : Heiko Vogel verliert Co-Trainer an Roger Schmidt

Heiko Vogel verliert Co-Trainer an Roger Schmidt

Mönchengladbach Heiko Vogels bisheriger Assistent Jens Wissing steigt auf in die niederländische Eredivisie. Seinen Job übernimmt ein alter Bekannter bei Borussia. Der Umbruch in der U23 fällt erneut groß aus, aber es gibt einige interessante Neue.

Nach Borussias Bundesliga-Profis ist seit Dienstag auch die U23 wieder im Training, und die wird in der neuen Saison ein völlig verändertes Gesicht haben. 15 Spieler haben die Mannschaft verlassen, darunter in Marcel Benger, Julian Niehues, Thomas Kraus, Markus Pazurek, Justin Steinkötter oder auch Florian Mayer absolutes Stammpersonal.

Dem stehen aktuell sechs externe Zugänge sowie ein paar interne gegenüber. Das klingt erst mal nach wenig, da aber in der abgelaufenen Saison bereits zahlreiche Spieler aus der A-Jugend aufgerückt sind, wie etwa Mika Schoers, Luiz Skraback oder Michael Wentzel, dürfte es Trainer Heiko Vogel nicht mit einer zu überschaubaren Gruppe zu tun haben.

Die Qualität in der Offensive sollte einen Sprung machen. Denn neben Phil Beckhoff vom SC Wiedenbrück für die linke und Steffen Meuer von Fortuna Düsseldorfs U23 für die rechte Außenstürmer-Position wurde in Lamin Touray aus der U19 von Viktoria Köln noch ein kreativer Offensivmann verpflichtet. Die schwierige Aufgabe, auf der Sechserposition Benger zu ersetzen, wird Enrique Lofolomo angehen, der ebenfalls aus Düsseldorf kommt. Und in der Defensive kam zuletzt neben Linksverteidiger Phil Kemper aus der U19 von Bayer Leverkusen noch Rückkehrer Tom Gaal hinzu, der im vorigen Sommer aus Borussias U19 zur Zweiten des VfL Wolfsburg gewechselt war, nun aber nach Gladbach zurückkehrte.