Bis zu 25.000 Zuschauer gegen den FC Bayern : So läuft der Ticket-Verkauf für Borussias Saisonstart ab

Bis zu 25.000 Zuschauer dürfen nach jetzigem Stand beim Bundesliga-Auftakt zwischen Borussia Mönchengladbach und dem FC Bayern München dabei sein. Foto: Jana Bauch / Andreas Krebs

Mönchengladbach Bisher hat Borussia Mönchengladbach mit rund 18.000 Zuschauer gegen den FC Bayern München geplant, nun dürfen beim Bundesliga-Eröffnungsspiel bis zu 25.000 Zuschauer im Borussia-Park dabei sein. Wir erklären, wann der Ticketverkauf startet und wer ein Vorkaufsrecht hat.

Das Duell zwischen Borussia Mönchengladbach und dem FC Bayern München hat in den vergangenen Jahren vor allem immer eines garantiert: einen ausverkauften Borussia-Park. Den wird es am 13. August, wenn die Gladbacher den Deutschen Meister zum Saisonauftakt empfangen, definitiv nicht geben. 25.000 Zuschauer sollen aber dabei sein können. Das hat die Politik am Dienstag beschlossen. Demnach dürfen die Stadien zu 50 Prozent ausgelastet sein, die Obergrenze liegt allerdings bei 25.000. Voraussetzung für die Zuschauerrückkehr ist eine Inzidenz von unter 35. Verschiedene Konzepte für alle Zuschauergrößen liegen bei Borussia seit Monaten bereit.

Wie kommen Borussia-Fans aber nun an Karten für die Partie? Der Vorverkauf dazu startet am Samstag, 17. Juli. Allerdings haben an diesem Tag nur Dauerkarten-Inhaber das Recht, ein Ticket zu erwerben. Diese hatten bis zum 27. Juni Zeit, ihre Dauerkarte zu verlängern. Der Verkauf der Karten erfolgt ausschließlich über das Online-Ticketportal. Einen Tag später sind die restlichen Tickets für Mitglieder des Vereins und des Fanprojekts erhältlich. Spätestens dann dürfte der Borussia-Park „ausverkauft“ sein. Ein freier Kartenverkauf ist nicht zu erwarten, wie meist gegen die Bayern.

Den plant Borussia erst, wenn über 30.000 Zuschauer ins Stadion zugelassen sind – und damit mehr Leute reindürfen als es Dauerkarten-Inhaber gibt. „Wir freuen uns darauf, wenn wieder Zuschauer im Stadion sind und vor allem auf den Moment, wenn die Stadien wieder ganz voll sind“, sagte Gladbach-Manager Max Eberl in der vergangenen Woche. Dass das aber noch nicht am ersten Spieltag der neuen Saison der Fall sein wird, ist Eberl bewusst.