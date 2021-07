Adi Hütter über die Vereins-Historie: „Ich will demnächst das Vereinsmuseum mal betreten, das steht ganz oben auf meiner Agenda. Trotzdem weiß ich über den Klub natürlich schon einiges. In meinem Geburtsjahr haben sie die erste Meisterschaft geholt. Den bislang letzten Titel gab es 1995. In dem Verein waren tolle Persönlichkeiten als Trainer: Hennes Weisweiler, Udo Lattek, Jupp Heynckes, Lucien Favre, Hans Meyer. Hier haben tolle Persönlichkeiten gespielt. Ich habe mich schon ein bisschen erkundigt und weiß, mit wem ich es hier zu tun habe. Ich trete in große Fußstapfen.“