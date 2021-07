Borussia-Training : Reitz fehlt weiter, U23-Trainer Vogel richtet ein paar Worte an Hütter

Mönchengladbach Mit 17 Feldspielern und vier Torhütern ist Borussia in die neue Trainingswoche gestartet. U23-Trainer Heiko Vogel stattete den Profis einen Besuch ab und unterhielt sich am Rande des Trainings mit Hütter, der bei der Verabschiedung noch ein paar nette Worte mit auf den Weg bekam.

Die Umarmung zwischen U23-Trainer Heiko Vogel und Adi Hütter, der sich am Montagnachmittag während des Trainings seiner Mannschaft auf den Weg zu Vogel gemacht hatte, um diesen am Spielfeldrand zu begrüßen, fiel herzlich aus. Beide tauschten sich kurz aus, denn schließlich liegt es auch an ihnen, in der kommenden Saison wieder einem Borussia-Talent den Sprung zu den Profis zu ermöglichen. „Alles Gute, viel Erfolg“, rief Vogel Hütter noch hinterher, als dieser sich nach einigen Minuten verabschiedete. „Danke, dir auch“, sagte Hütter – bald soll ein längeres Gespräch zwischen den beiden folgen.