Sebastianer feiern vier Tage lang : Garzweiler eröffnet Freitag die Schützenfest-Saison

Garzweiler Das erste Schützenfest nach mehr als zweijähriger Corona-bedingter Pause im Jüchener Stadtgebiet startet am Wochenende. Wie die Garzweiler mit Dirk und Nicole Zündorf als Königspaar feiern werden.

Die mehr als zwei Jahre andauende, Corona-bedingte Schützenfest-Pause ist zu Ende: Am kommenden Wochenende feiert die St.-Sebastianus-Schützenbruderschaft Garzweiler das erste Schützenfest im Stadtgebiet seit 2019. In Gierath-Gubberath hatte bereits am vergangenen Wochenende die Frühkirmes angestanden. Am Freitag. 6. Mai, legen die Garzweiler mit ihrem viertägigen Festprogramm los.

Ein besonderes Fest steht auch für mehrere Züge an: Die Blauen Offiziere und die Jungschützen werden 50, die Schill‘schen Offiziere 30 Jahre alt. Am Freitag, 6. Mai, wird die Kirmes von Kita-Kindern um 10 Uhr angesungen. Der erste Festzug startet um 19 Uhr, eine Stunde später beginnt der Krönungsball mit „Soundconvoy“. Am Samstag zieht der Festzug mit Errichten der Königs- und Prinzenmaien sowie Ehrung der Gefallenen um 17.30 Uhr los, ab 20 Uhr wird im Zelt getanzt. Am Sonntag steht für 9 Uhr das Festhochamt in St. Pankratius auf dem Programm. Um 11 Uhr folgt der Frühschoppen. Der Festzug setzt sich um 16 Uhr in Bewegung, ab 19 Uhr steigt der Ball der Zugkönige mit „Schroeder“. Der letzte Festtag am Montag beginnt um 11 Uhr mit der historischen Sitzung. Klompenzug ab 15.30 und Klompenball ab 16 Uhr bilden den Abschluss des Festes.