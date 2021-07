Borussias Co-Trainer : Adi Hütter setzt auf Erfahrung

Mönchengladbach Borussias Coach Adi Hütter hat in Frankfurt schon mit den Co-Trainern Christian Peintinger und Armin Reutershahn zusammengearbeitet. In Gladbach bekommt er arrivierte Assistenten dazu.

Die Torwarttrainer bilden gewöhnlich eine recht autonome Gruppe im Trainerteam. Was seine direkten Co-Trainer angeht, hat Hütter klare Aufgaben-Zuweisungen noch nicht vorgenommen. „Bei der Aufgabenverteilung des Trainerteams lassen wir uns die notwendige Zeit. Mit Christian Peintinger und Armin Reutershahn arbeite ich schon seit vielen Jahren zusammen, Frank Geideck übernehme ich sehr gerne, er bringt auch viel Erfahrung mit“, sagte Hütter bei seinem Amtsantritt. „Aber es gibt genug zu tun: Standards, Analyse, Gegner-Beobachtung und vieles mehr. Wir werden für jeden Einzelnen die entsprechende Rolle finden“, sagte er.

Mit seinem Landsmann Peintinger, seinem engsten Vertrauten, arbeitet Hütter seit Berner Zeiten zusammen, 270 Spiele haben die beiden zusammen gemacht. Hütter und den 54 Jahre alten Peintinger verbindet eine enge Freundschaft, sie haben in Bern sogar zusammen in einer Art Trainer-WG-gelebt. Zuletzt in Frankfurt waren sie direkte Nachbarn. Derzeit wohnen beide im Borussia-Hotel.