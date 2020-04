Borussias Schweizer weiß, was er will : Zakaria verfolgt einen klaren Karriere-Plan

Denis Zakaria, hier gegen den Augsburger Ruben Vargas beim 3:2.Sieg der Glabacher. Foto: dpa/Stefan Puchner

Mönchengladbach Der junge Schweizer ist in dieser Saison der herausragende Borusse. Der Mittelfeldmann geht seine Laufbahn mit Bedacht an, weiß aber genau, wohin er will und was er dafür tun muss. Auch mit Rückschlägen kann er umgehen.

Denis Zakaria hat zuletzt private Einblicke gewährt. Er postete ein Video, das ihn beim Heimtraining in seiner Wohnung zeigt. Der geneigte Betrachter stellte fest: Der junge Schweizer ist gut ausgestattet. Seine Küche ist hoch modern, der Fernseher großflächig und es gibt sogar einen gemütlichen Kaminbereich. Vor allem aber gibt es eine ganze Batterie an Fitnessgeräten. Und die, das belegte das Video auch, nutzt Borussias Mittelfeldspieler ausgiebig.

Natürlich war es ein inszeniertes Filmchen, natürlich soll es den Hauptdarsteller richtig in Szene setzen: als fleißigen jungen Mann, der der Corona-Krise trotzt und seinen Job daheim total motiviert macht. Doch das Bild, das hier vermittelt wird, ist keine bloße Oberfläche, es hat klare Referenzen zur Realität: Zakaria arbeitet sehr professionell. Und vor allem nach einem klaren Plan, den er für seine Karriere hat.

Info Schon fast 100 Spiele für Gladbach Foto: dpa/Federico Gambarini Geboren 22.11.1996 Vereine Servette Genf (2004 bis 2015, Young Boys Bern (2015 bis 2017), Borussia (seit 2017) Borussia 96 Pflichtspiele, acht Tore, sechs Assists Schweiz 28 A-Länderspiele, drei Tore

Das wird im Detail deutlich. Als er zum Beispiel von Servette Genf zu den Young Boys Bern wechselte, zog er zunächst bei einer Gastfamilie ein. Er kommt aus der französischen Schweiz, sprach noch kein Deutsch. In dem familiären Kontext lernte er die Sprache schnell und konnte sich ansonsten ganz auf seine fußballerische Entwicklung konzentrieren. Nach zwei Jahren kam das Angebot aus Gladbach – die Chance auf den nächsten Schritt.

Zakaria und sein Berater Matthieu Beda überlegten genau und entschieden: Gladbach passt in den Plan. „Gerade zu Beginn der Karriere ist die Entwicklung das allerwichtigste. Deswegen muss man immer schauen, ob das Timing stimmt“, sagte Beda unserer Redaktion. „Es geht darum, ob das Projekt zu einem Spieler passt, ob er dabei eine wichtige Rolle spielen und oft zum Einsatz kommen kann. Denis hatte schon damals in Bern die Möglichkeit, zu einem noch größeren Klub als Gladbach zu wechseln, aber Borussia hat am besten zu ihm und seiner Situation gepasst.“

In der Bundesliga kam Zakaria blitzschnell an. Er startete in seiner ersten Saison beachtlich durch, verblüffte mit seinem dynamischen Spiel. Im Sommer 2018 fuhr er mit der Schweiz zur EM – und als er zurückkam, wurde es schwieriger. Der damalige Trainer Dieter Hecking hatte das System umgestellt auf ein 4-3-3, es gab keine Doppelsechs mehr, dafür aber zwei Achter. Zakaria tat sich schwer mit dem neuen Ansatz, er spielte weniger.

Doch er weiß, dass auch Rückschläge zu einer Karriere gehören. Talent ist die Basis, doch auch der Kopf muss mitspielen. Zakaria blieb, im Gegensatz zu seinem Kumpel Michael Cuisance, ruhig, arbeitete an sich und wartete auf seine Chance. In der Rückrunde, als es zeitweise wieder eine Doppelsechs gab, kam sie und Zakaria nutzte sie. Er kam gestärkt aus der kleinen Delle heraus.

Dann kam Marco Rose und es war klar: Zakaria ist der Mann, den der Trainer für sein Spiel braucht. Der 190 Zentimeter lange Schlacks ist zum Motor des Borussen-Spiels geworden, schier unverzichtbar. Die Physis macht ihn und sein Spiel aus. Darum überlässt er an der Stelle nichts dem Zufall. Er hat einen eigenen Fitnesscoach. Das macht ihn stabil, er ist fast nie verletzt. Auch darum war sein Weg nach oben zuletzt sehr gerade.

Dass die zeitweilige Versetzung in die Dreierkette nicht sein Ding ist, hat er klar kommuniziert. Er nimmt den Job im Sinne des Teams an, doch nur punktuell. Er will sich als Mittelfeldmann entwickeln für den nächsten Schritt. Es ist der zu einem ganz großen Klub. Er wird regelmäßig mit diesen in Verbindung gebracht: mit dem FC Liverpool zuletzt.