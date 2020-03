Bei Geisterspielen : Fan-Figuren sollen leere Ränge im Borussia-Park füllen

So leer soll es bei Spielen im Borussia-Park nicht mehr aussehen. Kunsstoff-Figuren der Fans sollen das verhindern. Foto: dpa/Roland Weihrauch

Mönchengladbach Geisterspiele in Gladbach sollen nie mehr vor leeren Tribünen stattfinden. Deshalb können Fans jetzt Kunststoff-Doppelgänger von sich selbst kaufen, die bei den Spielen dann auf den angestammten Plätzen sitzen oder stehen. Wie das funktioniert.

Borussias Fans haben ein Mittel gegen leere Ränge bei eventuellen Geisterspielen gefunden: „Personalisierte“ Kunststoff-Figuren mit dem Konterfei der Fans darauf, die auf den Tribünen des Borussia-Parks befestigt würden. Für einmalig 19 Euro können die Dummys gekauft werden, die dann bei den Spielen im Stadion aufgestellt würden, wenn es mit dem Fußball ohne Zuschauer weitergeht.

So sehen die Kunststoff-Figuren aus. Foto: Fanprojekt MG

„Die Idee für die Aktion kommt auf der aktiven Fanszene. Borussia und der FPMG Supporters Club unterstützen sie“, sagte Borussias Fanbeauftragter Thomas Weinmann am Montag unserer Redaktion. Die Figuren sind oberkörperhoch und aus einem wetterfesten und standhaften Material (Forex). „Damit erreichen wir als erster Verein, dass das Stadion doch ein wenig Leben bekommt und Fans anwesend sind, obwohl sie in Wahrheit das Spiel zu Hause verfolgen müssen", sagte Weinmann. Vier Heimspiele der Borussen stehen noch auf dem Spielplan dieser Saison.

„Wir haben uns in die Lage der Spieler verletzt, wie es ist, wenn man vor leeren Rängen spielt. Dann haben wir nachgedacht, wie man das hinkriegen kann, die Szenerie zu beleben“, berichtet Ingo Müller, Filmemacher und Gladbach-Fan. In den vergangene vier, fünf Tagen glühten die Drähte zwischen Fanprojekt und Klub, nun gibt es die ersten Figuren.

Der Mönchengladbacher David Denker entwirft ein digitales Tool, mit dem die Fans ihre Fotos passend für die Figuren aufnehmen können. Die Mitarbeiter des Fanprojekts bearbeiten die Forex-Platten dann entsprechend.

Die Figuren der Dauerkarten-Inhaber würden auf den entsprechenden Sitzen im Stadion montiert, auf den Stehrängen würden die Figuren an Stangen und an den Wellenbrechern befestigt. „Die Ultras gestalten ihren Bereich hinter dem Tor in der Nordkurve selbst“, sagt Weinmann. „Die Kurve soll aussehen wie bei einem richtigen Spiel.“

Die 19 Euro, die die Figuren kosten, sind vor allem Herstellungs- und Bearbeitungskosten. Inkludiert ist "eine fiktive Vorverkaufsgebühr in Höhe der üblichen 2,50 Euro bei Kartenverkäufen, die dem FPMG helfen. Darüber hinaus gehen zwei Euro an die Aktion für Ben und weitere zwei Euro an die Borussia-Stiftung, um auch in Zukunft weiter Gutes für die Allgemeinheit tun zu können", sagt Weinmann.

Die Figuren würden für die Dauer der Zuschauerlosigkeit „ihre“ Plätze behalten – und wenn irgendwann wieder alles normal ist, könnte jeder Fan seinen Dummy mit nach Hause nehmen. „Das wäre eine tolle Erinnerung an ein denkwürdige Zeit“, sagt Ingo Müller.