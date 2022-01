Zakaria-Nachfolger gesucht : Gladbachs Mittelfeld in der Bestandsaufnahme

Mönchengladbach Denis Zakaria geht – womöglich noch im Winter –, Manu Koné ist schon da. Welches Profil müsste ein weiterer neuer Mann fürs Zentrum haben? Und wie schneiden Borussias derzeitige Mittelfeldspieler im internen Vergleich ab? Ein Überblick.

Adi Hütter hat vor einigen Tagen noch einmal deutlich gemacht, welchen Wert Denis Zakaria für sein Team hat. „Grundsätzlich ist er der klarste Sechser, den wir haben, weil er alles mitbringt, speziell in der Defensive. Er ist schnell, zweikampfstark und kann das komplette Mittelfeld überlaufen“, so Borussias Trainer, der hinterherschob, dass es „rein sportlich nicht gut“ wäre, wenn Zakaria noch vor dem Ende der Winter-Transferperiode den Verein verlassen würde. Ein Szenario, das nun jedoch Realität werden kann, da Juventus Turin ein konkretes Angebot abgegeben haben soll.

Spätestens im Sommer wird es aber auf jeden Fall so weit sein nach dann fünf Jahren. Zakaria war in Gladbach am häufigsten die Hälfte einer Doppelsechs, eingebettet in verschiedene Grundordnungen. Er war alleiniger Sechser, kurz in einer Mittelfeldraute. Er war Achter und er war Innenverteidiger im Zentrum einer Dreierkette, einmal gegen Inter Mailand sogar in einer Viererkette. Diesen Spielertypen gilt es zu ersetzen.

„Den Automatismus würde ich nicht sehen“, sagte Borussias nun zurückgetretener Manager Max Eberl jüngst auf die Frage, ob in Manu Koné der Zakaria-Nachfolger nicht schon da sei. Tatsächlich deutet mehr darauf hin, dass Borussia auf dieser Position Handlungsbedarf hat, auch wenn die Kaderplaner derzeit nicht mit den Summen hantieren können wie 2017, als sie die zwölf Millionen vom BVB für Mo Dahoud in Zakaria von den Young Boys Bern investierten.

„Createfootball“ hat eine Bestandsaufnahme des zentralen Gladbacher Mittelfelds vorgenommen, in der manch einer Laszlo Bénes vermissen mag. Es deutet jedoch wenig darauf hin, dass ihm in Zukunft eine tragende Rolle zukommen wird. Zudem ist sein Datensatz aufgrund geringer Einsatzzeiten zu dünn und seine Zeit in Gladbach könnte im Sommer enden. Genauso muss sich zeigen, wie Borussia künftig mit Rocco Reitz plant, der in Belgien bei St. Truiden neuerdings wieder regelmäßig spielt. Heißt: Den Kern dieses Kaderteils machen derzeit neben Zakaria und Koné noch Christoph Kramer und Florian Neuhaus aus.

Borussia hat gegen sich die „Expected Goals“-Bilanz eines Abstiegskandidaten. Dass die Mannschaft so viele hochwertige Abschlüsse zulässt, wirft natürlich auch den Blick auf Zakaria und Co. „Gladbachs zentrale Mittelfeldspieler blocken zu selten gegnerische Torschüsse“, sagt Datenscout Mats Beckmann von „Createfootball“. „Sie führen viele Defensiv-Zweikämpfe, es fehlt aber an Qualität und Effizienz.“ Die Borussen kommen auf die zweitmeisten Duelle, die Erfolgsquote ist allerdings nur bei drei Teams niedriger. Zudem werden sie zu häufig durch Dribblings überspielt.

In absoluten Zahlen gewinnt Kramer die meisten Zweikämpfe pro 90 Minuten (10,5), seine Quote von 53 Prozent ist im Vergleich zu Zakaria, Koné und Neuhaus aber die schwächste. Koné entscheidet im Schnitt 7,6 Duelle für sich, mit einer Top-Quote von 67 Prozent. Kein Wunder, wie unumstritten der 20-Jährige unter Hütter ist. Knapp vor Zakaria (7,8) kommt er mit 8 auch auf die meisten Balleroberungen, gemessen am jeweiligen Ballbesitz im Spiel. Kramer (6) liegt hier hinten, Neuhaus (7,2) dazwischen.

Geht der „klarste Sechser“, sollte das Ziel nach Meinung von Datenscout Beckmann lauten, einen neuen „klaren“ zu verpflichten, unter anderem mit der Aussicht, „Koné und Neuhaus mehr offensive Freiheiten zu ermöglichen“. Bei der Niederlage gegen Union Berlin hielt Zakaria ihnen bereits merklich den Rücken frei, trübte seine Leistung aber mit dem – unglücklich – verursachten Handelfmeter und dem fatalen Querschläger vor dem 1:2. Überhaupt häufen sich in den vergangenen Wochen seine individuellen Fehler.

Was für ein Typ Borussia weiterhelfen könnte? „Ein Spieler mit Qualität im Zweikampfverhalten und einer hohen Zahl an Balleroberungen im direkten Zweikampf“, sagt Beckmann, „und ein Spieler mit Qualität im Luftzweikampf, hier haben alle zentralen Mittelfeldspieler Probleme.“ Die weiteren Aufgaben für Mister X: Position halten, nicht zu weit aufrücken, auch um gegnerische Konter abzufedern, notfalls durch ein Foul.