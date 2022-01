Borussias Torhüter : Dieses Rekord-Jubiläum feiert Yann Sommer in Bielefeld

Foto: Dirk Päffgen (dirk) Infos Yann Sommers Elfmeter-Bilanz bei Borussia

Mönchengladbach Vor wenigen Tagen wurde Yann Sommer zum dritten Mal zum Fußballer des Jahres in der Schweiz gewählt. Nun steht Borussias Torwart auch in der Bundesliga vor einer seltenen Marke. Was der 33-Jährige im Kellerduell bei Arminia Bielefeld zu feiern hat.

Die erfreuliche Nachricht ging angesichts der ersten Meldungen zum bevorstehenden Rückzug von Sportdirektor Max Eberl am vergangenen Donnerstagabend fast ein wenig unter: Bereits zum dritten Mal ist Yann Sommer in seiner Schweizer Heimat zum Fußballer des Jahres geehrt worden. Schon 2016 und 2018 war Borussias Stammtorwart die Ehre zuteil geworden, nun erhielt der 33-Jährige die Auszeichnung im Borussia-Park, da die Veranstaltung „Swiss Football Night“ nur virtuell stattfinden konnte. Überreicht wurde ihm der Pokal von Teamkollege Breel Embolo, der erklärte: „Du bist ein unglaublicher Rückhalt sowohl in der Schweizer Nationalmannschaft als auch im Verein. Wenn einer diese Auszeichnung verdient hat, dann du.“

Sommer, der als Fußballer des Jahres auch Nachfolger von Jörg Stiel ist, der 2003 als erster Torwart – und damals ebenfalls in Diensten der Borussia – mit diesem Titel ausgezeichnet wurde, verdiente sich den Sieg vor allem durch seine großen Verdienste um die Erfolge der Schweizer Nationalmannschaft im vergangenen Jahr. Mit seiner Parade gegen Frankreichs Kylian Mbappé sicherte Sommer seiner Mannschaft im Elfmeterschießen gegen den klaren Favoriten den Einzug ins Viertelfinale der Europameisterschaft. Und dass die Schweiz sich bei der Qualifikation zur Weltmeisterschaft 2022 in Katar in ihrer Gruppe vor Europameister Italien durchsetzte, war nicht zuletzt auch Sommers Verdienst.

Foto: Dieter Wiechmann/Wiechmann, Dieter (dwi) 11 Bilder Das sind Gladbachs Top-Torhüter

Doch nicht nur im Nationaldress wusste Sommer zu überzeugen, auch in Gladbach gab es kaum etwas zu kritisieren an den Leistungen des Routiniers – nur stimmten die Ergebnisse des gesamten Teams zu häufig damit nicht überein. Sommer kassierte alleine 32 Tore in der Hinrunde, doch ihm war es häufiger zu verdanken, dass es nicht noch deutlich mehr wurden. Dass die Gegentreffer nicht an seinem Selbstvertrauen nagten, zeigte Sommer auch schon wieder im neuen Jahr, als er gegen Bayer Leverkusen zwei Elfmeter hielt, die 1:2-Niederlage konnte er indes damit auch nicht verhindern.

Die Gladbacher stecken noch mitten in der Krise – und müssen nun im anstehenden Kellerduell gegen Arminia Bielefeld darauf hoffen, dass Sommer ihr gewohnt guter Rückhalt ist. Für Borussia und seinen Keeper ist das ein immens wichtiges Spiel, für Sommer selbst aber auch aus einem anderen Grund ein besonderes: Am kommenden Samstag feiert der Gladbacher ein Jubiläum und bestreitet sein 250. Bundesligaspiel.

Da Sommer vor wenigen Wochen Oscar Wendt im vereinsinternen Ranking von der Spitze abgelöst hat, ist er der erste Ausländer bei Borussia, der diese Marke in der obersten deutschen Spielklasse erreicht. Ligaweit müsste Sommer allerdings die Anzahl seiner Partien verdoppeln, da Claudio Pizarro mit 490 Spielen vorne liegt. Indes hat es Sommer nicht mehr weit bis zur Nummer eins bei den Torhütern.

Deutschland wurde jahrzehntelang geschätzt für sein großes Reservoir an exzellent ausgebildeten Torleuten. Gerade in früheren Zeiten, als das Ausländerkontingent noch auf zwei, später auf drei Spieler beschränkt war, besetzte kaum ein Torhüter den Stammplatz bei einem Bundesligisten. Auch wenn sich das mittlerweile geändert hat, erklärt dieser Fakt, dass noch heute nur sieben Torhüter unter den 100 Ausländern mit den meisten Bundesligaspielen stehen.

Sommer belegt mit 249 Partien bereits den dritten Platz, vor ihm liegen nur noch Landsmann Diego Benaglio, der für den VfL Wolfsburg 259 Spiele bestritt, und Ronnie Hellström. Der Schwede brachte es beim 1. FC Kaiserslautern zwischen 1974 und 1984 auf 266 Bundesligaspiele. Ihn wird Sommer in der laufenden Saison nicht mehr einholen können, denn mit 14 möglichen Partien kommt der Schweizer höchstens auf 263 Spiele.