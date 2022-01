Kramer, Herrmann und Co. : So verabschieden sich die Gladbach-Profis von Max Eberl

Patrick Herrmann und Christoph Kramer verabscheideten sich in langen Worten von Max Eberl. Foto: Dirk PŠffgen/Dirk Paeffgen (dirk)

Mönchengladbach Christoph Kramer, Patrick Herrmann und Co. widmen dem scheidenden Sportdirektor Max Eberl in den sozialen Netzwerken Abschiedsworte. Der Manager hatte sich am Freitag noch von der gesamten Mannschaft verabschiedet.

Christoph Kramer saß zweimal in Max Eberls Büro, um eine Unterschrift unter einen Vertrag mit Borussia zu setzen. 2013, als Gladbach den Mittelfeldspieler von Bayer Leverkusen auslieh. Und dann 2016, als er den Mann, der in seiner ersten Gladbach-Episode zum Nationalspieler und Weltmeister aufgestiegen war, für 15 Millionen Euro dem Bayer-Konzern abkaufte, um Granit Xhaka zu ersetzen.

Fast neun Jahre haben beide also zusammengearbeitet, jetzt will Eberl nicht mehr als Gladbachs Sportdirektor sein. Kramer sagte ihm nun ausführlich adé mit einem Post auf Instagram. „Oft begegnet man Menschen, die einem sofort sympathisch sind und manchmal schließt man sie sogar fest ins Herz. Manchmal begegnet man Menschen, die einen beeindrucken und viel zu selten hält diese Bewunderung dauerhaft an“, schrieb Kramer bei Instagram.

Kramer weiter: „Selten begegnet man Menschen, die einen so positiv beeinflussen, dass es einen nachhaltig prägt. Max Eberl erfüllt all das für mich. Einer der Wenigen in diesem Business, der derart loyal, ehrlich und fair ist, dass er sich niemals aus den falschen Gründen verbiegt.“

Eberl hatte sich am Freitag im Borussia-Park vom Team verabschiedet. Neben Kramer meldeten sich danach auch andere Borussen in den diversen sozialen Netzwerken zu Wort. Wie Patrick Herrmann, der Ur-Borusse, dessen gesamte Gladbach-Karriere Eberl begleitet hat. „Auch einen Tag danach fühlt es sich noch so unwirklich an. Borussia war Max Eberl und Max Eberl war Borussia. Du hast den Verein zu dem gemacht, was er heute ist! Über allem aber steht die Gesundheit! Vielen Dank für 14 wundervolle Jahre, die wir gemeinsam verbringen durften und alles erdenklich Gute für deine Zukunft“, schrieb Herrmann, den Eberl im Juli 2008 noch als Nachwuchsdirektor der Borussen vom 1. FC Saarbrücken nach Gladbach geholt hatte.

Nationalspieler Jonas Hofmann, der im Januar 2016 einer der vergleichsweise wenigen Winterzugänge in Eberls Amtszeit war, hielt es kürzer: „Danke, Max! Alles Gute für dich und deine Zukunft“, schrieb Hofmann. Torhüter Yann Sommer, den Eberl 2014 als Nachfolger von Eigengewächs Marc-André ter Stegen dem FC Basel abgekauft hatte, beließ es bei einem schlichten „Danke, Max!“