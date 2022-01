Borussias Tabellenplätze : Nach Eberls Rücktritt - „seine“ Einstelligkeit ist in Gefahr

Mönchengladbach Derzeit ist Borussia Mönchengladbach einige Punkte von den einstelligen Tabellenplätzen der Bundesliga entfernt. In diesen Gefilden hatte sich der Klub in den vergangenen zehn Jahren etabliert. Dass er früher dort dauerhaft beheimatet war, belegen viele interessante Zahlen.

Eines ist schon mal klar: Ein Jahr ganz ohne Einstelligkeit bleibt der Borussia in der laufenden Saison erspart. Denn nach dem ersten Spieltag und einem 1:1 gegen die Bayern gab es einen geteilten siebten Platz für Gladbach, zudem sprang nach dem 11. und 12. Spieltag immerhin noch der neunte Rang heraus.

Doch die Einstelligkeit am Saisonende, die Max Eberl immer als grundsätzliches Ziel ausgab und im vergangenen Jahrzehnt auch immer geschafft wurde, ist aktuell bei sechs Zählern Rückstand stark gefährdet – just in einer Situation, in der Borussias langjähriger Manager sein Amt nicht mehr ausübt und eine große Lücke hinterlässt.

Allerdings: Momentan ist das mögliche Verpassen eines einstelligen Tabellenplatzes – Eberls gern wiederholte Zielmarke – nur eine Nebensächlichkeit angesichts der Lage der Borussen im Abstiegskampf.

Es ist eine schon ungewohnte Situation für den Klub, der sich seit der überstandenen Relegation 2011 fast durchgängig wieder in Gefilden bewegte, die für ihn über Jahrzehnte beinahe selbstverständlich waren. Das wird beim Blick auf Borussias Tabellenpositionen an insgesamt mittlerweile 1826 Spieltagen in zahlreichen Werten deutlich.

Foto: Dirk PŠffgen/Dirk Paeffgen (dirk) 19 Bilder Das ist Max Eberl

Wir haben anhand der Tabellenverläufe, die auf der Internetplattform „fußballdaten.de“ festgehalten sind, einige Rekorde und so manche Kuriosität zusammengetragen.

Häufigster Tabellenplatz Borussia stand an 193 Spieltagen auf dem dritten Rang – auf keinem Platz häufiger. Ihm folgen der vierte Rang (144-mal) und der erste Platz (138-mal). Auf mehr als 100 Spieltage kommen noch Rang zwei (127), Rang fünf (114) und Rang zehn (102). Klarer Nachweis eines Klubs, der vornehmlich im oberen Tabellendrittel beheimatet ist. Am seltensten stand Gladbach auf dem 17.Platz (53-mal) – abgesehen vom 19. und 20. Rang, die es nur in der Spielzeit 1991/92 gab. Doch auch die besetzte Borussia: acht- beziehungsweise dreimal.

Tabellenführer Es dauerte bis zu ihrem 147. Bundesligaspiel, bis sich Borussia Ende Oktober 1969 mit einem 5:1 gegen Alemannia Aachen erstmals an die Tabellenspitze der Liga schoss. Die bis heute 138 Tabellenführungen werden nur von Bayern München und Borussia Dortmund überboten. Bis zum Gewinn der fünften Meisterschaft 1977 hatte Gladbach schon 123 Tabellenführungen gesammelt. Zum Vergleich: Unterhalb des 13. Tabellenplatzes hatte es bis dahin insgesamt nur an vier Spieltagen gestanden.

Tabellenletzter Bis Gladbach erstmals 18. war, dauerte es jedoch wesentlich länger. Erst am 832. Spieltag, nach 24,5 Jahren, erwischte es die Borussen im November 1989 nach einem 0:4 beim VfB Stuttgart – kein Bundesligist blieb so lange ohne „Rote Laterne“ wie die Gladbacher, die – zusammen mit den drei 20. Rängen aus der Spielzeit 91/92 – insgesamt 86-mal das Tabellenende zierten. Dies verdeutlicht, dass Borussia die untere Tabellenhälfte ab 1989/90 deutlich häufiger besuchte und diese für sie vor allem in den Nullerjahren zur Heimat wurde.

Nur einstellig Ausschließlich in der oberen Tabellenhälfte hielt sich Borussia in insgesamt zehn ihrer nun 54 Spielzeiten auf, letztmals war das 2018/19 unter Trainer Dieter Hecking der Fall. Umgekehrt befand sich Gladbach in den Saisons 2004/05 sowie 2008/09 nur in der unteren Tabellenhälfte. Eine Sonderstellung nimmt die Spielzeit 91/92 mit seinen 20 Mannschaften ein: Damals stand Borussia auch durchgehend auf einem zweistelligen Tabellenrang, an drei Spieltagen gehörte sie mit Platz zehn aber immerhin zur oberen Tabellenhälfte.

Größte Schwankungen In ihrer fünften Spielzeit, der Saison 1969/70, belegte Borussia nach dem ersten Spieltag den 17. Rang. Zehn Spieltage später stand sie an der Tabellenspitze – und wurde am Ende der Saison auch erstmals Deutscher Meister. Noch größer war Borussias Tabellenplatz-Amplitude nur 1998/99 – da indes ging es in die andere Richtung: Nach dem ersten Spieltag noch Spitzenreiter, stand Gladbach ab dem 9. Spieltag nur noch am Tabellenende.

Große Konstanz In jenem ersten Abstiegsjahr belegte Borussia damit an 26 Spieltagen in Folge denselben Tabellenrang – auf diesen vereinsinternen Bestwert am unteren Ende des Klassements hätte der Klub aber sicher gerne verzichtet. Dafür war er 1975/76 und 1976/77 jeweils an 27 Spieltagen – nur jeweils nicht durchgängig – Tabellenführer. Auch das sind vereinsinterne Topwerte für einen einzigen Tabellenrang innerhalb einer Spielzeit.