1:0-Erfolg in Lippstadt : Vor allem zwei Faktoren sichern U23 den ersten Sieg im neuen Jahr

Mönchengladbach Neben Siegtorschütze Phil Beckhoff war vor allem die deutlich stabilere Defensivleistung der Mannschaft spielentscheidend für den 1:0-Erfolg der U23 Borussia Mönchengladbachs beim SV Lippstadt. Und noch etwas freut Trainer Heiko Vogel im Hinblick auf die kommenden Aufgaben.

Im Gastspiel beim vor Anpfiff drei Zähler besser dastehenden SV Lippstadt siegte Borussias U23 am Samstag mit 1:0 und zog damit in der Tabelle der Regionalliga West am SVL vorbei, belegt nach einem zerrupften Spieltag, an dem fünf von zehn Spielen ausfielen, vorerst den zehnten Tabellenplatz.