Der Status quo des Bundesligisten : Borussia weiter ohne Spiele und ohne Corona-Fall

Mönchengladbach Nachdem bereits die Spiele bei Eintracht Frankfurt und gegen Bayer Leverkusen wegen der Corona-Pandemie verlegt worden waren, werden nun vier weitere Spiele verlegt. Klar ist auch: Künftige Geisterspiele werden einen anderen Rahmen haben als das gegen Köln.

Borussias Geisterspiel gegen den 1. FC Köln am 11. März wird bis mindestens zum 1. Mai das bislang letzte Bundesligaspiel dieser Saison bleiben. Die Deutsche Fußball-Liga (DFL) hat am Dienstag nach der Telefonkonferenz mit den Klubvertretern entschieden, den Spielbetrieb wegen der Corona-Pandemie zunächst bis zum 30. April weiter auszusetzen. Im Mai soll die Saison dann mit Geisterspielen fortgesetzt werden, wenn es die Rahmenbedingungen zulassen. Die Borussia-Fans müssen also bestenfalls noch einen Monat auf das Team von Trainer Marco Rose verzichten.