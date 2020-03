Borussia-Star wirbt für Corona-Hilfsaktion : Herrmann unterstützt lokale Unternehmen in Gladbach

Herrmann unterstützt lokale Unternehmen in Gladbach

Mönchengladbach Borussias Fan-Liebling Patrick Herrmann unterstützt eine Aktion in Mönchengladbach. Unter dem Motto „FKK_Covid. Support Your Local Heroes“ soll lokalen Unternehmen geholfen werden, die Krise zu überstehen.

Da, wo bei Patrick Herrmann sonst auf seinem Trikot die Raute ist, ist auf dem T-Shirt, das er auf diesem Foto trägt, ein animiertes Corona-Virus. Entworfen hat das Shirt der Mönchengladbacher Künstler und Tätowierer Joschka Gerretz für die Aktion „FKK_Covid. Support your Local Heroes“. Die hat es sich zum Auftrag gemacht, lokale Unternehmen in Mönchengladbach und der näheren Umgebung in der Corona-Krise zu unterstützen. Man kann T-Shirts mit dem Emblem kaufen für das eigene Lieblingsunternehmen oder für alle, die dabei sind. Der Erlös wird den Betrieben, die jetzt kaum Einnahmen haben, gespendet. Borussen-Star Herrmann unterstützt die Aktion nun aktiv.