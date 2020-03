Serie 50 Jahre erste Meisterschaft : Als das Phänomen Fohlenelf geboren wurde ...

Günter Netzer präsentiert 1970 die Meisterschale. Foto: HORSTMUELLER GmbH

Mönchengladbach In den glorreich-goldenen 70ern wurde das Fundament gelegt, auf dem Borussia noch heute fußt. Nicht nur wegen der großen Erfolge.

Es lief nicht alles glatt am 30. April des Jahres 1970. Hennes Weisweiler, Borussias Meistertrainer, musste tatsächlich noch zittern an diesem Tag. Der Kölner, der seine junge Truppe zu einem der besten Teams seiner Zeit formen sollte, tigerte an der Außenlinie entlang, ja er stand bisweilen mitten auf dem Platz und hätte am liebsten selbst eingegriffen in das Spiel, das so toll angefangen hatte, dann aber den Seinen komplett zu entgleiten schien. Aus einem 4:0 war ein 4:3 geworden. Und der Hamburger SV war drauf und dran auszugleichen...

Info Rückblick auf fünf Jahrzehnte Borussia 1970 wurde Borussia zum ersten Mal Meister. In der Serie „50 Jahre erste Meisterschaft“ blicken wir auf die Jahrzehnte seit 1970 und ihre Bedeutung für Borussia zurück. Teil 1 Die 1970er Jahre in denen das Phänomen Fohlenelf geboren wurde.

Doch die Hanseaten taten es nicht. Borussia gewann und die Geschichte nahm ihren Lauf. An jenem Abend läuteten die Kirchenglocken von St. Elisabeth und St. Mariä Rosenkranz, ganz Mönchengladbach strömte auf die Straßen und feierte die erste deutsche Meisterschaft. Vier weitere sollten in diesem Jahrzehnt folgen, zudem ein Pokalsieg und zwei Uefa-Cup-Siege, hinzu kammen zwei verlorene Endspiele gegen den FC Liverpool, 1973 im Uefa-Cup und 1977 im Landesmeister-Wettbewerb.

Jenseits der Titel und Triumphe jedoch ist in diesem Jahrzehnt vor allem eines passiert: das Phänomen Fohlenelf wurde geboren. Was Hennes Weisweiler mit dem Präsidium um Helmut Beyer und Manager Helmut Grashoff schuf, war epochal. Alles, was danach gekommen ist und noch kommen wird, wird an dieser Zeit zu messen sein. Sie ist der Spiegel für die Ewigkeit. Das ist Chance und Schicksal aller folgenden Borussen-Genrationen zugleich.

In Gladbach wurden aus jungen, talentierten Männern tolle Spieler. Borussia war die „Torfabrik“, sie spielte schnellen Konterfußball, ihr Spiel machte Spaß, es war unterhaltsam und ein bisschen sogar philosophisch, denn es interessierte und inspirierte auch jene, denen der Fußball zuvor zu bodenständig war, der Begriff Fußball-Kultur ist an dieser Stelle wunderbar anwendbar. All das passierte mit maßvoller Geschäftspolitik: Es wurde nur ausgegeben, was da war. Auch das macht das Phänomen Borussia aus.

Es war ein Gesamtkunstwerk: Die Stadt am linken Niederrhein, die nicht wirklich glamourös ist, dazu der kleine Klub und das kleine Stadion namens Bökelberg. Und dann dieser geniale Trainer Weisweiler, ein Visionär, und seine Mannschaft, angeführt vom Spiritus Rector Günter Netzer, dazu der kämpferische Berti Vogts, der fleißige „Hacki“ Wimmer, der torhungrige Jupp Heynckes und all die anderen, die ihren Teil dazu beitrugen, dass Borussia ihre schillernde Geschichte bekam. Zeitweise war sie später ein Last, ihrer unglaublichen Größe wegen, sie war erdrückend. Inzwischen macht sie Lust, sie ist Fundament und Triebfeder zugleich.

Es geht aber nicht darum, Vergangenes zu kopieren. Was war, ist vorbei, es ist da, um daraus die richtigen Schlüsse zu ziehen. Aus der Geschichte wird jetzt die Gegenwart abgeleitet, sie wurde von Sportdirektor Max Eberl sportlich übersetzt in die Neuzeit. Die Gegenwarts-Borussia hat einen roten Faden aus der eigenen Vergangenheit gesponnen, sie weiß, wer sie ist: die Fohlenelf, die nun zum Programm geworden ist. Das verpflichtet natürlich. Aber es ist auch die Herausforderung für jeden Einzelnen, der Borusse wird, das Bestmögliche zu tun, dem Anspruch gerecht zu werden. Daraus entwickelt sich Energie.

50 Jahre sind eine lange Zeit, natürlich verklären sich viele Dinge. Auch die Fohlenelf hat nicht nur toll gespielt, es gab immer mal Querelen und Sorgen, schließlich haben schon damals Erfolge verpflichtet. Und es gab das Schicksal, das zum Begleiter wurde für die Borussen, das Schicksal, das Pfosten brechen und Blechdosen fliegen ließ, das seltsame Pfiffe in Madrid einstreute und einen 12:0-Rekordsieg zu wenig sein ließ. Ja, es schlug Gladbach so manches Schnippchen. Doch bei genauer Betrachtung war das überhaupt nicht gemein, sondern etwas, wofür der Klub dankbar sein muss.

Foto: dpa Handout 10 Bilder Borussias beste Stürmer: Torjäger aus 40 Jahren Bundesliga.

Denn auch die Tränen, die vergossen worden, die Wut, die aufkam, die Verzweiflung, die man spürte, all das gehört zum Phänomen Borussia, dem nun ein ganzes Museum gewidmet wurde. Dort gibt es einen Raum des Schreckens, der ist klein und versteckt, aber trotzdem enorm wichtig: Weil Borussia als purer Siegertyp niemals das geworden wäre, was sie ist. Wer sich nicht Widerständen erwehren muss, wer nicht weiß, wie sich die andere Seite anfühlt, der kann auch die Größe von Erfolg nicht spüren. Darum war es wichtig an jenem 30. April 1970, einem Donnerstagabend, dass Zittern vor dem Jubel war. Weisweiler hatte gesagt, seine Mission sei vorbei, wenn es nichts werden würde mit der Meisterschaft. Also musste es gelingen. Borussia war dem Rest eigentlich schon enteilt in jener Saison, doch dann verlor sie dreimal in Folge, es wurde nochmal spannend. Wie gegen den HSV. Freud und Leid waren die Bausteine der Gladbacher Geschichte schon da, wo sie ihren Anfang vor einem halben Jahrhundert hatte.