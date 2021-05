Wegberg/Arsbeck : Blut spenden in Arsbeck und Wegberg möglich

Wegberg/Arsbeck Auch in der Corona-Pandemie brauchen die Krankenhäuser dringend Blutspenden – und zwar nicht nur für Unfallopfer, sondern beispielsweise auch für krebskranke Menschen.

Das Deutsche Rote Kreuz weist auf die nächsten Blutspendetermine hin und bittet vorab um Online-Anmeldung. Blut spenden kann man am Freitag, 14. Mai, von 16.30 bis 20 Uhr in der Katholischen Grundschule in Wegberg-Arsbeck (Heuchterstraße 1) und am Sonntag, 16. Mai, von 9 bis 13 Uhr im Forum Wegberg (Burgstraße 6).