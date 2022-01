Am 16. Januar erzielte Denis Zakaria beim 2:2 in Stuttgart seinen ersten Treffer nach seinem Comeback. In der Rückrunde stand er einige Male in der Startelf, er tat sich allerdings schwer, wieder an seine alte Form anzuknüpfen. So beendete er die Saison 2020/21 mit 32 Pflichtspieleinsätzen, in denen er einen Treffer erzielte und ein Tor vorbereitete.