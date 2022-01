Abschied aus Gladbach : Zakaria hat bei Juventus Turin unterschrieben

Mönchengladbach/Turin Nach viereinhalb Jahren verlässt Denis Zakaria Borussia Mönchengladbach und schließt sich Juventus Turin an. Der Medizincheck ist bestanden und der Vertrag unterschrieben. Wie viel Gladbach kassiert und wie das Geld dem Verein weiterhilft.

Als er am Sonntagabend mit einem Privatjet in Italien landete, trug Denis Zakaria noch einen Trainingsanzug. Am Montagmorgen hatte sich der 25-Jährige dann in Schale geworfen mit einer schillernden Weste über dem Sakko, modisch war das dem Ort und dem Anlass angemessen. Juventus Turin verbreitete die Bilder von Zakarias Ankunft auf allen Kanälen, noch vor dem Medizincheck gab der Schweizer den „Tifosi“ die ersten Autogramme.