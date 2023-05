Begehrter Trainer Xabi Alonso hat nur Bayer 04 im Kopf

Und dann wäre da noch die große Chance in der Europa League. Sollte sich Bayer in zwei Spielen gegen die AS Rom durchsetzen, und am Ende in Budapest womöglich den ersten Titel seit 1993 in den Händen halten, hätte Alonso aus einer verloren geglaubten Saison gar eine historische gemacht. Bis dahin ist es zweifelsohne noch ein weiter Weg, doch die vergangenen Wochen – das Köln-Spiel mal ausgenommen – haben auch die Leverkusener Fans wieder träumen lassen. Mit dem begehrten Alonso am Steuer wirkt plötzlich alles möglich.