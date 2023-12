Bayer-04-Fanshop-Umsatz überholt den der Vorsaison 2022/23 Eine Stadt träumt von der Meisterschale

Von wegen heiliger Rasen, Profikicker und Physio – Fußball ist gar kein Sport. Jedenfalls hielt man 1904 und in den folgenden Jahren Fußball in Leverkusen nicht für sportlich, vielmehr waren das unfeine „englische Faxen“. So berichtet es Bayer im Jubiläumsbuch zu 125 Jahren Bayer von 1988. In dem Jahr gewannen die Profikicker am 18. Mai den Uefa-Pokal – bis dahin der größte Erfolg in der Bayer-04-Geschichte. Fünf Jahre später legte die Werkself mit dem DFB-Pokal-Sieg 1993 nach, neun Jahre später erreicht die Mannschaft aus Leverkusen das Champions-League-Finale. 2024 wird der Ursprung des Klubs, der Turn- und Spielverein 1904 der Farbenfabrik vormals Friedrich Bayer Co. Leverkusen (kurz TUS 04) 120 Jahre alt. Was für ein schönes, ach was, wohl das größte Geburtstagsgeschenk wäre es, wenn die Kicker ihrem Klub und vor allem den Fans den Meistertitel bescherten?