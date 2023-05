Derbypleite Werkself kehrt von ihrem Erfolgsrezept ab

Der 41-Jährige hatte eine trotz der beiden Gegentreffer durch Kölns WInterzugang Davie Selke (14./36.) bessere erste Halbzeit seiner Leverkusener gesehen, in der Amine Adli nach Vorlage von Moussa Diaby zwischenzeitlich den Ausgleich erzielt hatte (28.). „Aber in der zweiten Hälfte waren wir zu hektisch, hatten keine Spielkontrolle mehr und haben zu schnell versucht, in Tornähe zu kommen“, monierte Rolfes. „Dadurch hatten wir viele einfache Ballverluste und es wurde ein wildes Spiel.“ Belege dafür lassen sich auch in der Statistik finden. Beispielsweise sind nur zwei von 20 Flanken der Werkself-Profis bei einem Mitspieler angekommen.