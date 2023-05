Bayers Serie gerissen Selkes Doppelpack bringt Köln den Sieg in Leverkusen

Es entwickelte sich eine Abwehrschlacht, die der FC für sich entscheiden konnte. Spielunterbrechungen prägten zwischenzeitlich das Geschehen, ein paar Nickligkeiten und eine kleinere Rudelbildung waren auch dabei, übermäßig aggressiv wurde es aber nicht. Nun kann sich Bayer dank der Verlegung des Derbys in Ruhe, aber mit der Niederlage als mentalen Ballast, auf das Halbfinal-Hinspiel der Europa League am Donnerstag bei der AS Rom (21 Uhr) vorbereiten. Für die „Geißböcke" geht es in der Liga am Freitag gegen Hertha BSC weiter (20.30 Uhr).