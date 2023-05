Bayers Schlüsselspieler Florian Wirtz geht mit freiem Kopf ins Derby

Für Florian Wirtz ist es eine besondere Woche. Zum einen feiert er an diesem Mittwoch seinen 20. Geburtstag, zum anderen steht am Freitag das Duell gegen den 1. FC Köln an (20.30 Uhr). Das letzte Heimspiel gegen den Erzrivalen aus der Domstadt war ein einschneidendes Erlebnis für den gebürtigen Pulheimer, der beim FC ausgebildet wurde und im Januar 2020 in die U19 der Werkself wechselte. Der Rest ist Geschichte. Wirtz galt bei dem nicht unumstrittenen Transfer bereits als Megatalent, in Leverkusen avancierte er in Rekordgeschwindigkeit zum Schlüsselspieler. Doch dann kam das verhängnisvolle Derby am 13. März 2022.