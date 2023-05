Duell mit Tradition Warum Bayer gegen Köln ein echtes Derby ist

Wann ist ein Derby ein Derby? Steffen Baumgart ist diese Frage „scheißegal“. Der Trainer des 1. FC Köln war im Vorfeld des Duells gegen Bayer Leverkusen um Versachlichung bemüht und wollte sich nicht allzu sehr der Folklore hingeben. „Wir haben ein Spiel gegen eine sehr gute Mannschaft“, betonte er. Der Fußball müsse in der Partie an diesem Freitag (20.30 Uhr/Dazn) im Vordergrund stehen. Es sei seine große Hoffnung und sein Wunsch, dass „wir alle die Nerven behalten.“ Der Appell richtet sich wohl vor allem an die Ultras, aber auch an Spieler, Funktionäre – und sich selbst. Während in Köln mit trotziger Beharrlichkeit und einem Schuss Größenwahn lapidar von einem „Nachbarschaftsduell“ gesprochen wird, um Bayer abzuwerten, ist in Leverkusen klar, dass mehr rheinisches Derby als gegen die „Geißböcke“ kaum geht. Dafür gibt es vor allem drei Gründe.