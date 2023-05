Leverkusen gegen Köln Kölns Trainer Baumgart versucht im Derby-Streit zu beruhigen

Am Anfang stand der verständliche Wunsch nach etwas mehr Zeit zur Regeneration. Weil Bayer Leverkusen kommende Woche Donnerstag im Halbfinale der Europa League zum Hinspiel bei der AS Rom antritt, ist das Derby gegen den 1. FC Köln vorverlegt worden. Nach Abstimmung mit dem Rechteinhaber Dazn sowie der Zustimmung der Polizei stimmte die Deutsche Fußball-Liga dem Anliegen des Werksklubs Ende vergangener Woche zu. Das Nachbarschaftsduell steigt also an diesem Freitag (20.30 Uhr).