Bayers Stürmer bestätigt Für Patrik Schick ist die Saison gelaufen

Wie frustrierend es für ihn sein muss, die entscheidende Phase der Saison auch noch zu verpassen, inklusive des Europa-League-Halbfinals gegen seinen ehemaligen Klub AS Rom, lässt sich bereits an Schicks Aussagen bei der Ehrung in Prag ablesen: „Es ist sehr frustrierend, einer der schwierigsten Momente in meiner Karriere,“ betonte er, gab sich aber auch kämpferisch. „Ich war noch nie so lange draußen, aber ich nehme es so, wie es ist, als eine weitere Hürde auf dem Weg, von der ich glaube, dass ich sie überwinden werde.“