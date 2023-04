Neuer Vertrag und 50. Geburtstag Warum Neuville in Gladbach verlängert, was er Alonso zutraut und an Haaland schätzt

Neuville (grinst) Ja, das kann man so sagen. Natürlich war nicht abzusehen, dass ich so lange hierbleibe. Fünf Jahre waren es in Leverkusen, sechs in Gladbach als Profi. Bei Bayer hatte ich sicherlich meine sportlich beste Zeit. In Gladbach gab es viel Abstiegskampf, aber es war auch eine gute Zeit. Und ich habe meine Frau hier kennengelernt, zwei meiner Kinder sind hier geboren und Borussia hat mir die Chance geboten, Co-Trainer zu werden, erst sieben Jahre bei der U19 und nun vier Jahre bei den Profis. Zwei kommen mindestens dazu. Ich freue mich darauf, weil ich glaube, dass sich, auch wenn die Saison Höhen und Tiefen hat, mit Daniel Farke etwas entwickelt. Man muss der Sache Zeit geben, Kontinuität ist im Fußball das Wichtigste. Freiburg und Union Berlin sind die besten Beispiele dafür.