Der 1. FC Köln im Check Köln ist Meister der Laufkilometer

Die Mannschaft Trainer Steffen Baumgart steht Eric Martel nicht zur Verfügung. Der defensive Mittelfeldspieler sah beim 0:1 gegen Freiburg zum fünften Mal die Gelbe Karte. Ebenfalls nicht dabei sind Stürmer Florian Dietz (Aufbautraining nach Kreuzbandriss) und Offensivspieler Mark Uth (Leistenverletzung). In der Innenverteidigung hat sich neben Timo Hübers zuletzt Julian Chabot bewährt. Der 25-Jährige ist seit Januar 2022 von Sampdoria Genua ausgeliehen, hat die zweitbesten Zweikampfwerte nach Jonas Hector und überzeugt mit Passsicherheit im Aufbauspiel. Eine Alternative in der Abwehr ist nach langer Verletzungspause Luca Kilian, der zuletzt zu Kurzeinsätzen kam.



Die Form Vier Spiele war der FC ungeschlagen, dann kam das 0:1 gegen Freiburg am vergangenen Wochenende, bei dem Baumgarts Elf aber eine ansprechende bis gute Leistung bot. Der Klassenerhalt dürfte Köln mit 35 Punkten sicher sein, auch wenn rechnerisch noch nicht alles in trockenen Tüchern ist.



Darauf muss Bayer 04 achten Florian Kainz ist mit sechs Treffern und acht Assists erfolgreichster Scorer der Kölner und ein Schlüsselspieler, im defensiven Mittelfeld ist Ellyes Skhiri, der im Sommer den FC mit noch unbekanntem Ziel verlassen wird, der entscheidende Mann. Über die Flügel wird es meist über Linton Maina, Dejan Ljubicic oder Kingsley Schindler gefährlich. Keine Mannschaft in der Liga spult mehr Laufkilometer pro Spiel ab als der FC (119 im Schnitt), keine schlägt mehr Flanken (502 bis jetzt). Baumgarts Team steht für laufintensiven, physischen Fußball, offensiv fehlt es allerdings bisweilen an Durchschlagskraft.