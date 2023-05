Vor Europa-League-Halbfinale Leverkusen will Dämpfer im Derby gegen Köln schnell abhaken

Den Umstand, dass durch die Pleite gegen den Erzrivalen die 14 Partien währende Serie ohne Niederlage gerissen ist, ordnete Leverkusens Trainer Xabi Alonso indes professionell ein. „Wir müssen aus diesem Spiel lernen“, sagte der Spanier. Am Donnerstag steht für ihn und sein Team das Halbfinal-Hinspiel der Europa League bei der AS Rom an (21 Uhr). Zum ersten Mal seit 2002 steht Bayer in der Runde der letzten Vier eines Europapokals. Alleine daraus ergibt sich die herausragende Bedeutung des Duells in der italienischen Hauptstadt für den Werksklub. „Das ist jetzt in unserem Kopf“, unterstrich Alonso.