SV Werder Bremen im Gegnercheck Im Mittelfeld etabliert

Die Mannschaft Ruhig verlief die Winterpause an der Weser. In Mittelfeldspieler Nicolai Rapp (1. FC Kaiserslautern) und Mittelstürmer Oliver Burke (FC Millwall) haben zwei Profis den Klub auf Leihbasis verlassen. Dem steht ein Zugang für die Offensive gegenüber: Maximilian Philipp (VfL Wolfsburg/Leihe). Gegen Bayer werden voraussichtlich Rechtsverteidiger Felix Agu (Patellasehnenprobleme) sowie die beiden Mittelfeldspieler Jean Manuel Mbom (Trainingsrückstand) und Dikeni Salifou (Wadenblessur) fehlen. Der ehemalige Leverkusener Mitchell Weiser könnte nach überstandener Außenbandverletzung im Sprunggelenk wieder in die Startelf rücken.