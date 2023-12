Die meisten Tore, die meisten Siege Bremen ist der Lieblingsgegner im Borussia-Park

Dass Borussia Mönchengladbach mehr als zwei Jahre auf einen Sieg gegen Werder Bremen warten musste, ist lange her. Der zwischenzeitliche Abstieg der Norddeutschen ist nur ein Faktor, es folgten die 1:5-Klatsche in Bremen Anfang Oktober 2022 und das 2:2 zu Hause im März dieses Jahres nach Gladbachs Chancenwucher. Dennoch kommt am Freitag der Borussia-Park-Lieblingsgegner: Seit der Eröffnung vor fast 20 Jahren hat Gladbach nur gegen Werder so viele Bundesligaspiele gewonnen. Elf Siege gab es bei fünf Unentschieden und einer Niederlage.