Nationalspieler setzt auf Fortuna-Profi Wie es Felix Klaus in die Traumelf von Niclas Füllkrug schaffte

Am Ende ging dieses Anliegen zwar nicht in Erfüllung, schließlich bekam Fortuna ein Auswärtsspiel beim 1. FC Magdeburg zugelost, das sie vor knapp zwei Wochen mit 2:1 gewann. Im Viertelfinale trifft die Mannschaft von Trainer Daniel Thioune nun im Januar auf den FC St. Pauli, während die Dortmunder gar nicht mehr im Wettbewerb vertreten sind. Allerdings erklärt die Aussage von Klaus, warum er in der Traumelf von Füllkrug auftaucht, die der deutsche Nationalspieler kürzlich in einem vom BVB veröffentlichten Video verraten hat.