Bayers Torjäger nur Joker Xabi Alonso bittet um Geduld bei Patrik Schick

Der aktuelle Rhythmus der Werkself mit zwei Partien pro Kalenderwoche stellt den Leverkusener Trainer vor eine schwierige Aufgabe. Inwiefern kann er seinen dauergeforderten Stammkräften an der Weser eine Pause gönnen, ohne das Team mit womöglich zu vielen Umstellungen zu destabilisieren? Sicher ist: Es ist ein schmaler Grat. Schließlich stehen vor der Länderspielpause Ende des Monats in der kommenden Woche noch zwei Partien in Budapest (Donnerstag, 21 Uhr) und am Sonntag (17.30 Uhr) in der BayArena gegen München an.