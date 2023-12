Nur 2:2 gegen Werder Bremen Reitz-Doppelpack reicht Gladbach nicht zum Sieg

Erst als es Reitz ganz einfach machte, buchstäblich mit links, passte es nach zuvor einigen geblockten Versuchen: In der 45. Minute glich der Darling der Borussen-Fans, der dreimal hintereinander „Spieler des Monats“ war, mit einem präzisen Schuss aus. Es war der achte Torschuss der Borussen, vier gab Bremen ab, nicht nur wegen dieses Plus hatte sich Gladbach den Ausgleich verdient. Auch, weil Hack in Bedrängnis in der Szene standhaft blieb und Reitz den Ball zuspitzelte.