Werkself bei Werder gefordert Bayers Balanceakt zwischen Bremen und Budapest

Als Robert Andrich nach Bayer Leverkusens 2:0-Sieg gegen Ferencváros Budapest zu seinen Teamkollegen in die Kabine ging, freute er sich über den „dreckigen Sieg“ gegen den Rekordmeister Ungarns. Der Mittelfeldspieler trug allerdings nichts dazu bei. Er verpasste das Achtelfinal-Hinspiel der Europa League gelbgesperrt. Im Rückspiel ist er wieder dabei – und Bayer erwartet in der Puskás-Aréna ein Hexenkessel. Das Rückspiel ist in das deutlich größere Stadion verlegt worden, bislang sind bereits mehr als 50.000 Karten verkauft. Vor dem erwartbar intensiven Duell um das Viertelfinale geht es für die Werkself am Sonntag nach Bremen (17.30 Uhr/Dazn).