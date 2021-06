„Kenne unsere Mentalität“ : Rolfes traut DFB-Team das Finale zu

Exklusiv Leverkusen Bayer Leverkusens Sportdirektor Simon Rolfes im Gespräch über Deutschlands 2:2 gegen Ungarn, in welchen Punkten sich die DFB-Auswahl im weiteren Turnierverlauf noch steigern muss und welchen Teams er die größten Chancen auf den EM-Titel einräumt.

Wenn die deutsche Fußball-Nationalmannschaft in diesen Tagen bei der Europameisterschaft antritt, geht es Simon Rolfes nicht anders als Millionen anderen Menschen in diesem Land. „Grundsätzlich bin ich ja auch Deutschland-Fan und drücke dem Team die Daumen“, sagt der Sportdirektor von Bayer 04. Neben Bundestrainer Joachim gebe es in der aktuellen Mannschaft zudem noch einige Spieler, mit denen der 39-Jährige selbst zusammengespielt oder zusammengearbeitet habe. „Und auch mit den vielen bekannten Menschen aus dem Betreuerteam zittert man natürlich mit.“

. . .das späte 2:2 der DFB-Auswahl gegen Ungarn: „Es gibt so Tage, an denen vieles gegen dich läuft. Da muss man Sachen erzwingen. Es geht um keinen Schönheitspreis. Es war ein komplett anderes Spiel als gegen Portugal. Ungarn ist ein Gegner, bei dem du weißt, dass er nicht mitspielen will. Wir haben langsam gespielt, hatten viel Ballbesitz, allerdings in Zonen, in denen nichts passiert. Den richtigen Mix aus Geduld und Zielstrebigkeit zu finden, ist nicht einfach. Damit haben wir uns schwergetan. Wenn wir vorne den Ball verlieren, stehen wir momentan als Mannschaft insgesamt nicht gut gestaffelt. Auch gegen Ungarn gab es Phasen, in denen wir anfällig waren. Bislang haben wir in jedem Spiel mindestens ein Gegentor kassiert. In der K.o.-Phase wird es noch wichtiger sein, defensive Stabilität zu bekommen und auch mal zu Null zu spielen. Es muss auch mal ein Tor reichen.“