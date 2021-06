Bayer-Stürmer in Topform : Patrik Schick ist der Mann für besondere EM-Tore

Patrik Schick (l.) feiert betont männlich seinen verwandelten Foulelfmeter gegen Kroatien. Foto: dpa/Paul Ellis

Leverkusen Patrik Schick ist bislang einer der prägenden Spieler des Turniers. Mit Tschechien winkt dem Stürmer von Bayer Leverkusen das Achtelfinale.

Patrik Schick erlebt bei der Europameisterschaft seine vielleicht beste Phase der bisherigen Saison. Mit Tschechien ist Bayer Leverkusens Stürmer auf dem besten Weg, ins Achtelfinale einzuziehen. Dabei erzielte er bislang drei Tore, von denen eines durchsetzungsstark, eines schlichtweg traumhaft, und eines bemerkenswert war.

Letzteres gilt für seinen verwandelten Foulelfmeter im Spiel gegen Kroatien. Mit Tamponade in seiner blutenden Nase trat der 25-Jährige an und erzielte das 1:0 für sein Land. Kroatien kam kurz nach der Halbzeitpause durch den ehemaligen Münchner Ivan Perisic zum 1:1, was gleichzeitig auch der Endstand war. Bei Tschechiens Auftaktsieg gegen Schottland traf Schick gar doppelt – erst klassisch per Kopfball, dann kunstvoll beinahe von der Mittellinie, weil der schottische Keeper zu weit vor seinem Kasten stand. In seinem Heimatland wird Bayers Angreifer nun endgültig als Held gefeiert.

Seinen Torjubel vollzog er nach dem Elfmeter in Bodybuilder-Pose – eine Hommage an den Mixed-Martial-Arts-Kämpfer Nate Diaz. „Ich hatte Tampons in der Nase, ich konnte schlecht atmen, aber irgendwie habe ich es geschafft“, erklärte der Angreifer die Szene des Spiels in der 37. Minute. Zuvor hatte Kroatiens Abwehrchef Dejan Lovren den Stürmer in einem Kopfballduell mit dem Ellbogen im Gesicht erwischt. „Ich habe Glück gehabt. Es ist nichts gebrochen, sondern nur geschwollen“, gab Schick Entwarnung. 14 Tore in 28 Länderspielen hat er nun erzielt. Und in Leverkusen dürfte man sich freuen, dass der 26,5-Millionen-Euro-Zugang aus 2020 in einem Formhoch ist. Denn in seiner Debütsaison bei der Werkself konnte er die hohen Erwartungen mit neun Toren in 29 Bundesliga-Spielen nur bedingt erfüllen. „Es war keine schlechte Saison für mich, aber ich weiß, dass ich viel besser spielen kann“, sagte Schick.

Für ihn und seine Tschechen sieht es mit vier Punkten aus zwei Spielen und als Tabellenführer der Gruppe D gut aus. Im abschließenden Spiel gegen England am Dienstag (21 Uhr) reicht ein Punkt, um sicher ins Achtelfinale einzuziehen. Selbst bei einer Niederlage wäre Platz zwei und damit das K.o.-Duell mit dem Zweiten der deutschen Gruppe E drin.

In Gruppe C sieht es für Bayers Österreicher Aleksandar Dragovic und Julian Baumgartlinger nicht ganz so gut, aber auch nicht wirklich schlecht aus. Die Ukraine und der ÖFB belegen punktgleich Rang zwei und drei, zum Abschluss spielen beide Teams am Montag (18 Uhr) gegeneinander, während Gruppenführer Niederlande gegen das noch punktlose Nordmazedonien antreten muss. Österreich hat also in Sachen K.o.-Phase alles in der eigenen Hand – zumal ja auch die vier besten Gruppendritten ins Achtelfinale einziehen.