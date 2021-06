EM-Auftaktsieg bei Debüt : Bayers Finnen zwischen Drama und Jubel

Leverkusen Der Schock über den Kollaps des dänischen Nationalspielers Christian Eriksen überschattet Finnlands 1:0-Sieg, bei dem zwei Profis der Werkself das sportliche Geschehen bestimmen.

Nach dem Schlusspfiff war Matchwinner Joel Pohjanpalo nicht in Feierlaune. Er sei mit seinen Gedanken bei Christian Eriksen und dessen Familie, sagte er nach dem Schlusspfiff ruhig und demütig in die TV-Mikrofone. Schon bei seinem Kopfballtor verzichtete der 26-Jährige auf Jubel. „Mir war schnell klar, dass das heute nicht angebracht ist“, sagte Pohjanpalo. Der Fußball war an diesem dramatischen Spieltag in Kopenhagen Nebensache. Daran änderten auch Finnlands erstes Tor und erster Sieg bei einer Europameisterschaft nichts.

Copa América In Charles Aránguiz (Chile) und Exequiel Palacios (Argentinien) nehmen zwei Bayer-Profis an der Südamerikameisterschaft in Brasilien (13.6.-10.7.) teil. Der Argentinier Lucas Alario hat es nach seiner Oberschenkelverletzung nicht in den finalen Kader geschafft.

Finnland gewann dank seines Kopfballtors 1:0 (60.). Daran hatte auch Bayers Nummer eins erheblichen Anteil. In der 74. Minute parierte er einen Foulelfmeter von Pierre Emile Hojbjerg und sicherte so den historischen Sieg, über dem ein riesiger Schatten liegt. Hradecky und Pohjanpalo erlebten einen Tag zwischen Drama, Schock und Jubel.

Der Treffer dürfte dem 26-Jährigen trotz des Zwischenfalls mit Eriksen gutgetan haben. Von der linken Seite segelte eine Flanke von Jere Uronen in den Strafraum. Am Fünfmeterraum lauerte Pohjanpalo und köpfte den Ball ins Tor. Für ihn ist die EM auch eine Gelegenheit, sich für einen neuen Klub zu empfehlen. Er gilt als einer der Spieler, die auf Bayers Streichliste stehen und im Sommer den Verein verlassen können. Vergangene Saison war er an Union Berlin ausgeliehen (19 Ligaspiele, sechs Tore). Die vereinbarte Kaufoption wollten die Köpenicker nicht ziehen. Im Vorjahr sammelte er Spielpraxis beim Hamburger SV in der 2. Liga (14 Ligaspiele, neun Tore). Wie es mit ihm nach dem paneuropäischen Turnier weitergeht, ist offen. Sein Vertrag in Leverkusen ist nur noch bis 2022 gültig.