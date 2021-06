Erster großer Titel : Florian Wirtz krönt seine Saison mit EM-Sieg

Leverkusen Bayer Leverkusens Toptalent Florian Wirtz hat mit Deutschlands U21 das erste große Finale seiner noch jungen Karriere gewonnen. Es ist die Krönung einer bemerkenswerten Spielzeit des 18-Jährigen.

Vor dem Endspiel der U21-EM in Sloweniens Hauptstadt Ljubljana äußerte Florian Wirtz eine Präferenz, die zwar rein sportlich verständlich ist, bei Lehrern aber für missbilligend hochgezogene Augenbrauen gesorgt haben dürfte: „Ich würde lieber das Turnier gewinnen, als ein gutes Abi zu haben“, erklärte der 18-Jährige nach dem Halbfinalsieg gegen die Niederlande . Auf seine Abschlussnote muss Wirtz noch etwas warten, seine sportliche Reifeprüfung hat er indes mit Auszeichnung bestanden. Seit Sonntagabend ist er U21-Europameister – ebenso wie Lennart Grill , der Bayers zweiter Vertreter im Kader von Bundestrainer Stefan Kuntz ist, aber erneut nicht zum Einsatz kam.

Im Endspiel gegen Portugal erzielte Lukas Nmecha von Manchester City nach Vorlage von Wolfsburgs Ridle Baku das Tor des Abends für die DFB-Auswahl (49.). Wirtz fiel vor allem mit einem abgefälschten Lattentreffer nach 15 Minuten und einer Gelben Karte auf, die er kurz zuvor gesehen hatte. In der 67. Minute wechselte Kuntz ihn nach ordentlicher Leistung aus.

Der Finalsieg ist die Krönung einer bemerkenswerten Saison des Werkself-Youngsters. Er erlebte in den vergangenen zwölf Monaten seinen Durchbruch bei den Profis, erzielte in 29 Ligaspielen fünf Tore und gab sechs Vorlagen. Wettbewerbsübergreifend waren es sogar 16 Scorerpunkte in 38 Partien.