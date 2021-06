Genesungswünsche für Dänen-Star : Bewegende Botschaften aus der Sportwelt nach Eriksen-Kollaps

Herzogenaurach Der Schock saß tief am Samstagabend. Dänemarks Christian Eriksen war beim EM-Spiel gegen Finnland kollabiert und regungslos auf dem Rasen liegen geblieben. Später gab es leichte Entwarnung. Zahlreiche Kollegen und Vereine sendeten Genesungswünsche.

„Lieber @ChrisEriksen8, wir sind in Gedanken bei Dir und wünschen Dir GUTE BESSERUNG“, lautete die zugehörige Twitter-Botschaft. Auf dem Bild zeigen alle aus dem DFB-Tross mit dem Daumen nach oben. In der EM-Vorbereitung hatte die deutsche Mannschaft in Innsbruck noch gegen die Dänen ein Testspiel absolviert. Eriksen war beim 1:1 am 2. Juni im Tivoli-Stadion auch mit dabei und kam für Dänemark zum Einsatz.