Ein Mal Note 5 : Das Saisonabschlusszeugnis für Bayers Angreifer

Die Werkself beim Torjubel. Foto: dpa/Martin Meissner

Leverkusen Wir haben uns die Leistungen der Angreifer von Bayer 04 Leverkusen in der abgelaufenen Saison 2020/21 genauer angeschaut – und sie bewertet.

Die Offensivabteilung des Werksklubs gilt seit jeher als das Prunkstück der Rheinländer. In der Saison 2020/21 gelangen der zunächst von Coach Peter Bosz und in der Schlussphase dann von Interimstrainer Hannes Wolf betreuten Mannschaft 53 Treffer in 34 Partien. Gleich sieben Teams erzielten in der abgelaufenen Spielzeit mehr Tore als Leverkusen.

Hier die Saison-Bewertung unserer Redaktion für die Stürmer:

Moussa Diaby War mit 15 Torvorbereitungen bester Vorlagengeber der Werkself. Mit seinem Antritt und seiner Schnelligkeit stellt der französische U-Nationalspieler für jede Defensivreihe eine Gefahr da. Größtes Manko ist neben der Rückwärtsbewegung sein Abschluss: Im Strafraumnähe zeigt sich der 21-Jährige häufig noch zu verspielt und schlägt manch unnötigen Haken. Im Endspurt ging ihm zudem deutlich die Puste aus. Note: 3-

Paulinho Verbrachte den Großteil der Saison in der Reha, da er sich kurz vor dem Pokalendspiel im Sommer 2020 im Training das Kreuzband gerissen hatte. Beim Saisonfinale in Dortmund feierte der Brasilianer dann sein Comeback. Ohne Note

Demarai Gray Nach verheißungsvollem Start seiner Karriere unter dem Bayer-Kreuz mit einem Treffer beim Debüt verlor der Winterzugang von Leicester City zunehmend den Anschluss. Unter Interimscoach Hannes Wolf bestritt er nur noch eine Partie von Beginn an und war nicht die erhoffte Verstärkung. Note: 4+

Samed Onur Der 18-Jährige feierte in der Europa League beim 4:0-Heimsieg gegen Slavia Prag sein Debüt im Profibereich. Ohne Note

Leon Bailey Hinter dem Jamaikaner liegt die bisher statistisch mit Abstand erfolgreichste Spielzeit seiner Karriere als Profifußballer. Mit 15 Treffern und elf Vorlagen in Pokal, Europa League und Bundesliga sicherte sich der 23-Jährige zudem den Titel des Bayer-Topscorers für diese Saison. Er punktete zudem mit einer verbesserten Arbeit nach hinten und bewies durch seine Einsätze auf beiden Außenbahnen sowie als Mittelstürmer offensive Flexibilität. Wie das gesamte Bayer-Team hatte aber auch er seine stärkste Phase in der ersten Saisonhälfte. Note: 2

Karim Bellarabi Der 31-Jährige konnte die durch die vorzeitige Vertragsverlängerung bis 2023 gesteckten Erwartungen beim Werksklub nicht erfüllen. Er blieb zum ersten Mal in seiner Laufbahn als Profi ohne Tor oder -vorlage in 22 Bundesliga-Einsätzen und wirkte in vielen Begegnungen nur noch wie ein Schatten früherer Tage. Hinzu kamen immer wieder Verletzungen, die ihn zurückwarfen. Auffallend schwach waren einmal mehr die Flanken des ehemaligen deutschen Nationalspielers. Note: 5

Patrik Schick Spielte eine allenfalls durchwachsene Premierensaison in den Reihen der Werkself. Zeigte nur in Ansätzen, dass er als Anspielstation im Sturmzentrum, Flankenabnehmer und Vollstrecker durchaus Qualitäten besitzt, tauchte in einigen Partien aber auch komplett ab. Erhielt zumeist den Vorzug vor Positionskonkurrent Lucas Alario, den Unterschied machte der Tscheche aber viel zu selten aus. Note: 4+

Lucas Alario Der Argentinier hatte seine stärkste Phase Ende Oktober/Anfang November, als er in drei aufeinanderfolgenden Bundesliga-Partien jeweils einen Doppelpack schnürte. Knieprobleme warfen den 28-Jährigen allerdings alsbald zurück, im Anschluss daran musste er sich deutlich häufiger als ihm lieb war, mit einem Platz auf der Reservebank begnügen. Im Saisonendspurt fehlte der kopfballstarke Mittelstürmer dann aufgrund einer Oberschenkelverletzung. Führte gemeinsam mit Bailey (je 15) die interne Torjägerstatistik an. Note: 3-